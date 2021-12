L’ajut dels fons europeus Next Generation de 2.713.815,73 euros per al patrimoni manresà lligat al Camí Ignasià es repartirà en nou actuacions. La primera, la que es vol tenir enllestida el 2022, consisteix a fer un mirador a l’interior de la Torre de Santa Caterina.

Aquesta setmana s’ha sabut que el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 109,8 milions en ajudes per a rehabilitar patrimoni històric d’ús turístic. Una part d’aquesta inversió ha anat a parar a Manresa. Ahir, l’alcalde Marc Aloy i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, van presentar les actuacions a les quals es destinaran els 2,7 milions. N’hi ha quatre de fetes o que ja s’estan fent i cinc de noves. Si bé s’han de justificar abans de l’octubre del 2025, la intenció és enllestir-les entre el 2022 i el 2023.

La partida de diners més important (934.568,35 euros) és per continuar les obres en execució a l’antic Col·legi de Sant Ignasi per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya (2022-2023). Darrere seu hi ha 465.000 euros amb què el 2023 es completarà el voladís que surt del Pont Vell fins a la Renfe, una part del qual es va executar el 2015. 350.000 euros serviran per recuperar el camí que puja des del riu Cardener fins a la Creu del Tort, passant per la font de Fans amb la construcció de rampes i escales per salvar el desnivell i per a la millora de la urbanització del camí i del mirador (2022-2023).

Amb 247.000 euros de l’ajut, sumats a 50.000 més que hi posarà l’Ajuntament, es dotarà la torre de Santa Caterina d’un mirador a l’interior. Abans, es retiraran les antenes que hi ha al capdamunt i es restaurarà. També s’endreçarà el seu entorn. Al mirador del capdamunt de la torre s’hi arribarà amb una escala de cargol que es construirà a l’interior (2022).

La zona verda al voltant de la capella de Sant Marc i sota la Cova es millorarà amb 200.000 euros. Inclourà retirar fonaments de restes de cases que hi havia hagut a la zona. D’aquest diners també en surten les petites actuacions en tema de mobilitat ja executades al Camí de la Cova i a la plaça davant del santuari (2022-2023).

Per completar el projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou amb la tercera fase pendent, que inclou la reparació de fissures i esquerdes als paraments vistos, es destinaran 178.000 euros de la subvenció que, juntament amb 97.000 procedents d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat permetran afrontar-la sencera de cara a l’any vinent.

Amb 140.000 euros (més 39.928,43 de l’Ajuntament) es vol fer visitable el jaciment arqueològic dels plans de Santa Caterina. A banda, la intenció és ampliar-lo per conèixer l’abast de la vil·la romana que s’hi va localitzar (2022).

119.283,38 euros van a parar a les obres de rehabilitació del carrer del Balç ja executades i inaugurades. Són diners que, per tant, l’Ajuntament podrà destinar a un altre tema. En total, aquesta actuació ha costat 313.767,15 euros. La resta han sortit de la Diputació de Barcelona i d’un fons Feder.

Fins arribar als 2,7 milions hi ha 80.000 euros per ampliar i fer transitable l’itinerari del Pont Vell fins a l’accés a la font de Sant Pau, ara mig esllavissat i molt reivindicat per entitats com Meandre (2023)