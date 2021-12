El periodista manresà Lluís Meca, mort la setmana passada als 64 anys, serà enterrat aquest dissabte en una cerimònia íntima al cementiri de Manresa.

Meca va treballar pràcticament tota la seva vida a Ràdio Manresa, on va ser pioner en programes musicals com Bones Vibracions. Companys del finat han vetllat per ell i han preparat un acte de record per aquest dissabte a les 11 a la Funerària Fontanova del carrer del Bruc.

També va fer de discjockey a la discoteca Mànnix, promotor de concerts i vinculat al festival de Cinema Negre de Manresa, el Fecinema, i al món del bàsquet. Durant la seva última etapa professional va narrar el partits del Bàsquet Manresa al costat d’un altre periodista manresà de llarg recorregut, Joan Antoni Lozano, Xano, que va morir el 2019. El 1994 va deixar de treballar a la ràdio.

Persona molt coneguda en molts àmbits, el tram final de la seva vida va desaparèixer de la vida pública. Greus problemes de salut van fer que s’anés aïllant. La Policia Local de Manresa va rebre el passat divendres 3 de desembre l’alerta per part d’una entitat social que vetllava per ell perquè no responia a les seves trucades. Mossos d’Esquadra es van fer càrrec del cas i van trobar el cos a casa, on va morir sol.

Va ser traslladat a la Ciutat de la Justícia per fer-li l’autòpsia. Ningú no va reclamar el cos tot i que, segons ha pogut saber aquest diari, la poca família que tenia es va interessar per ell un cop Regió7 va publicar la notícia de la seva mort. Creien que ja l’havien enterrat a Barcelona, com es fa quan ningú no es fa càrrec d’un finat.

En aquest cas companys de Meca s’han mobilitzat per poder-lo acomiadar. L’Ajuntament assumirà l’enterrament al cementiri de Manresa.