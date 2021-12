Manresa farà una rentada de cara de l'arbrat del Passeig Pere III. Un total de 33 unitats seran substituïdes dilluns vinent, 13 de desembre, seguint amb la planificació de la substitució d’alguns exemplars que ja es van iniciar el 2017. Els treballs de substitució s'efectuarà amb motiu de les avaluacions de risc de trencament de branques i la valoració de l’estat sanitari que es van duent a terme periòdicament. El cost total de les dues fases de substitució d’aquest hivern (pels 33 arbres) és de 68.174 €.

Setze arbres afectats es troben al tram entre la carretera de Cardona i Crist Rei (1r tram) i les tasques de substitució es realitzaran abans de les festes de Nadal. La resta, un total de 17 unitats, es troben entre Crist Rei i la Ben Plantada i seran intervingudes després de les festes. Amb motiu d’aquests treballs es realitzaran talls de trànsit en horari laboral d’acord amb les ubicacions de l’arbrat afectat.

Els arbres a substituir es tallaran i es reposaran per plàtans joves de la mateixa espècie atenent al Pla especial urbanístic de Protecció d’arbres i arbredes d’interès municipal. Amb la substitució es realitzarà un engrandiment de les dimensions dels escocells i es millorarà el sòl de plantació (que permetrà que les arrels puguin créixer millor, més emmagatzematge d'aigua, més estabilitat...) sobretot dels arbres del 1r Tram per als quals es realitzaran escocells continus per sota el paviment en els casos que sigui possible, tal com ja es va fer el 2017.