Felip González Martín deixarà el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Manresa -el pròxim ple serà el darrer- perquè entri Anjo Valentí Moll i es comenci a foguejar per ser el candidat socialista a les municipals del 2023. Valentí no serà cap de llista fins que no hagi passat pel procediment d’eleccions primàries entre la militància local que l’elegeixi.

A un any i mig de les properes eleccions municipals, el PSC comença a preparar el camí per intentar posar fi a la seva estada a l’oposició i recuperar la presència al govern que va perdre el 2011, després d’un període de 16 anys comandant l’Ajuntament.

Anjo Valentí era el número 5 de la llista electoral del 26 de maig del 2019 i el PSC va aconseguir quatre regidors. Amb la sortida de González, Valentí, que actualment ja és el primer secretari del PSC de Manresa, assumirà visibilitat i protagonisme per intentar ser prou conegut de cara a la propera contesa electoral.

Valentí és politòleg expert en polítiques europees i dret comunitari.

Fa un any, Anjo Valentí va rellevar Felip González al capdavant de l’Executiva local del PSC de Manresa. La número 2 del partit a la ciutat va ser des d’aquell moment la regidora Mariana Romero.

D’aquesta forma, qui era el primer secretari des de 2012, Felip González, va passar a fer-se càrrec de la secretaria de Política Municipal en la seva qualitat de portaveu del grup municipal socialista. També l’any passat, Anjo Valentí va deixar la presidència del Club Tennis Manresa en no optar a la reelecció.

Aquests han estat els moviments previs que han conduït fins aquí.

Travessa pel desert

González surt de la primera fila política després d’haver estat la cara més visible de la travessa pel desert del seu partit a Manresa.

Tan bon punt el PSC va passar a l’oposició amb el convergent Valentí Junyent d’alcalde i va sortir d’escena el derrotat Josep Camprubí, el grup municipal socialista va ser liderat per Josep Lluís Irujo i el partit, a nivell local, per Felip González com a primer secretari.

Ja llavors va realitzar tasca d’oposició i es recorden les enganxades amb el portaveu convergent Antoni Llobet en moments d’alt voltatge polític, per exemple, quan el PSC va oferir als convergents en minoria un pacte de governabilitat que va ser rebutjat o quan els socialistes van alertar de la pèrdua d’una subvenció milionària per a la construcció de l’edifici Impuls al Parc Tecnològic.

Periodista, cap de gabinet dels alcaldes Jordi Valls, a Manresa, i Jordi Serra, a Badalona, va assumir el rol de mascaró de proa a la ciutat en un context de presència en retirada dels socialistes a les institucions al conjunt de Catalunya.

En aquest context difícil, González va anar guanyant presència en l’escena pública fent discurs polític d’oposició a l’executiu convergent.

Va ser el cap de llista a les eleccions del 2015 i del 2019 en moments d’alta complexitat per al PSC-PSOE per l’onada independentista.

En aigües polítiques molt turbulentes, Felip González ha estat insubmergible i deixa el grup municipal perquè tingui un altre capità que marqui una nova època de la singladura socialista a Manresa. La decisió va ser comunicada dijous a l’assemblea del PSC.

«Vull treballar constructivament per la nostra ciutat i pel conjunt de la seva gent» Anjo Valentí és actualment el Primer Secretari del PSC a Manresa, on ha estat també en dues ocasions Secretari d’Organització. És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona on es va especialitzar en Relacions Internacionals, Dret Comunitari i institucions i polítiques europees. Va treballar en pràctiques a la Comissió Europea per posteriorment exercir com a politòleg pel Parlament Europeu. Actualment treballa al Grup Socialista a la Diputació de Barcelona. En la seva vessant associativa és vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Ciència Política i Sociologia de Catalunya, i ha estat des del 2004 membre de diverses juntes directives del Club Tennis Manresa, on en va ser el seu president des del octubre de 2014 fins novembre 2020. Va ser membre de la direcció de la Federació Catalana de Tennis de 2012 al 2016, i del Consell Esportiu del Bages, entre el 2015 i 2019. Per a Valentí assumir l’entrada com a nou regidor socialista a l’Ajuntament de Manresa «és un compromís del qual en primer lloc, agraeixo la confiança dipositada pels meus companys i companyes, i en particular la d’en Felip, amb qui ja hem treballat conjuntament els darrers anys, i a qui cal reconèixer la gran feina que ha realitzat com a cap de l’oposició en l’actual legislatura, i que continuarà aportant dins la Comissió Executiva del PSC de Manresa». Valentí assegura que «personalment, espero aportar amb tota humilitat el meu granet de sorra i complicitat amb la resta de regidores i regidor del grup municipal socialista i treballar constructivament per la nostra ciutat i pel conjunt de la seva gent».