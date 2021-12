«En perenne gratitud» de la ciutat de Manresa. És un dels fragments del diploma i la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat que en un acte ple d’emotivitat es va atorgar ahir a l’activista social manresà Domènec Cucurulla Comellas a títol postum. També es van celebrar els 25 anys del Consell Municipal de Solidaritat.

Exjesuïta que va haver de fugir dels règims dictatorials de Paraguia i Argentina, va morir el setembre passat. Van recollir la distinció les seves filles Andrea i Montserrat, de mans de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. A l’acte, que va omplir de gom a gom l’Espai Plana de l’Om, també hi va assistir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.

Especialment emotiu va ser el discurs d’agraïment de les germanes Cucurella. Andrea, en nom de les dues, va afirmar que el seu pare «estaria feliç i agraït», tot i que «pensaria que no n’hi ha per tant». Ell era així. Van fer extensiu l’homenatge a totes les persones que treballen per un món més just, i el van recordar com un home «compromès, responsable i amb una capacitat enorme per estimar. És un honor el gran llegat humà que ens ha deixat», va dir enmig de llargs aplaudiments.

Fina Farrés, d’Inshuti; i Alba Oliveras, de Justícia i Pau, van ser les encarregades de glossar la figura de Cucurella, de qui van dir que «vivia en sintonia amb allò que creia». L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va assegurar que «desprenia bondat» i que va ser un referent en l’àmbit de la justícia socials i els drets humans. Per la seva part la consellera Cervera va manifestar que persones individuals com el cas de Cucurella «fan més gran un país».

A l’acte es van celebrar els 25 anys del Consell Municipal de Solidaritat. Els va complir l’any passat però la covid va impedir celebrar-ho. Es va estrenar el documental «Llavor per a la justícia global». En nom del consell, Ricard Sánchez, va tenir un record per a totes aquelles persones que hi han col·laborat activament durant tot aquest temps i que ja han desaparegut. «Els tenim al cor i a la memòria», va dir.