Petit Cineclub A les 11.30 h, a l’Auditori Plana de l’Om, es projectarà «El Nadal del senyor Branquilló i l’escombra voladora».

Teatre A les 18 h, al Casal Cívic de la Mion (plaça de la Democràcia, s/n). Representació de l’obra teatral «Nadal 4014», de l’autor Josep Canet i Figueras. Ho organitza: Grup de Teatre de l’AV Mion-Puigberenguer-Poal i Casal Cívic de la Mion.

Fira de Santa Llúcia De 10 a 21 h, a la plaça Major. Hi haurà 32 parades d’articles nadalencs compatibles amb les terrasses amb els elements imprescindibles per preparar el Nadal, i activitats diverses. Ho organitza: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Amics de la Fira de Santa Llúcia.

Cagatió Gegant Solidari De 10 a 12 h i de 17 a 19 h, a la plaça Major. Preu: 1 euro en benefici de La Marató de TV3 i entitats benèfiques. Cal recollir el tiquet a l’estand de l’organització

Photocall nadalenc De 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h, a la plaça Major. Preu: 3€ a càrrec de Dolceimatge.

13 de desembre

Fira de Santa Llúcia A la Baixada de la Seu hi haurà 8 parades de plantes i ciris a la Baixada de la Seu. Al claustre de Santa Maria hi haurà l’ofrena de ciris durant tot el dia.

16 de desembre

Contes per a infants d’1 a 3 anys A les 6 de la tarda a la biblioteca del Casino, «Les formigues també ballen».

18 de desembre

Pessebre monumental A les 7 de la tarda, al Casino. És una representació en miniatura del Camí de Sant Ignasi des d’Azpeitia a Manresa. Es podrà visitar fins al 9 de gener, de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h, diumenges i Sant Esteve d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, Nadal i Cap d’Any de 17.30 a 20.30 h; dilluns tancat. L’organitza el Grup Pessebrístic de Manresa.

20 de desembre

Recollida de joguines De 10 a 20 h, a la plaça de Sant Domènec. Creu Roja Manresa organitza una recollida de joguines durant les setmanes prèvies a Nadal per als infants en situació de vulnerabilitat i perquè cap infant es quedi sense.

20 i 21 de desembre

Concert A les 20 h, al teatre Kursaal, a càrrec de tot l’alumnat i professorat del Conservatori de Música de Manresa.

26 de desembre

Pessebre Vivent del Pont Llarg De 18 a 20.30 h, amb escenes típiques d’un pessebre vivent clàssic, situat a les eres de les primeres cases de pagès del regadiu del Poal i sota l’aqüeducte del Pont Llarg. Combina escenes bíbliques amb escenes de la vida quotidiana, situades a la Galilea ocupada pels romans, fa més de 2000 anys. L’entrada general té un cost de 4 euros, i la infantil, de 6 a 10 anys, és de 2 euros. Per als menors de 6 anys és gratuït. Per evitar cues es recomana comprar l’entrada anticipada a la web www.pessebresvivents.cat

26 de desembre i 1, 2, 6 i 9 de gener

Pastorets A les 18 h, els dies 26 de desembre i 1, 2, 6 i 9 de gener, i a les 11.30 h, el diumenge 2 de gener. A la Sala dels Carlins, organitzats pel Casal Familiar Recreatiu des de fa més de cent anys.

Del 27 de desembre al 4 de gener

Campi qui Jugui De 16 a 20 h, a l’Anònima. Amb un nou format que farà que el conegut Saló de la Infància i Joventut s’assembli cada cop més al que es realitzava abans de la pandèmia, amb molta més presencialitat. Combinarà activitats, tallers, jocs i espectacles culturals.

Del 28 al 30 de desembre. 3 i 4 de gener

«El meu primer Nadal» A les 16.30 i a les 18.30 h, al Kursaal. Teatre per a infants sobre les tradicions nadalenques.

Del 28 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener

Patge reial De les 17 a les 20 h, al carrer d’Urgell, 7. Recollirà les cartes dels infants adreçades a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Ho organitza: Associació de Comerciants del Carrer d’Urgell

Del 28 al 30 de desembre

Tallers de decoració nadalenca D’11 a 13 h, al Museu de la Tècnica. Tallers per a infants.

1 de gener

Concert de Cap d’Any A les 19 h, al teatre Kursaal. Concert a càrrec de la Unió Musical del Bages.

2 de gener

Concert de Nadal a la Cova A les 18 h, a l’església de la Cova de Sant Ignasi. Manresa 2022 du el grup vocal Qvinta Essençia, que omplirà de melodies renaixentistes i nadalenques l’església. La formació presentarà «O magnum mysterium», un recital que té el renaixement com a punt de partida i que arriba fins ara.

Príncep Assuan A les 18 h, a la plaça Major. Serà rebut per les autoritats i serà a la plaça fins a les vuit del vespre. Els dies 3 i 4 de gener també hi farà estada per recollir les cartes de tots els infants amb les seves demandes, de 17.30 a 20 h. Acompanyaran el príncep Assuan diverses actuacions de dansa i música per part d’esbarts i grups musicals de la ciutat. A banda, s’ha instal·lat una bústia reial al pati del Kursaal i també se’n posarà una durant el Campi qui Jugui, del 27 de desembre al 4 de gener.

5 de gener

Cavalcada de Reis S’iniciarà les 18 h, a la Muralla de Sant Francesc i continuarà per Francesc Moragas i les carreteres de Cardona, de Vic i del Pont de Vilomara per acabar a la plaça del Remei.

Pessebre vivent i arribada dels Reis d’Orient A les 17.30 h, a la Sala Polivalent de la Font dels Capellans. Instal·lació d’un petit pessebre vivent. Ho organitza: AV Font dels Capellans

Visita del Rei Ros per repartir regals 19.30 h, a Casa Caritat (C/Verge de l’Alba, 5-7) organitzat per l’Associació de Veïns Vic-Remei.

Arribada dels Reis d’Orient A les 20 h, al local veïnal de l’Associació de Veïns del Poble Nou (C/ Flor de Lis, 22). Recorregut: C/ Bruc, C/ Barcelona, C/ Font i Quer, C/ Major, Pl. Mossèn Vidal, C/ Sant Josep, Pl. Bages, Av. Bases de Manresa, C/ Flor de Lis – C/ Mn. Serapi Farré. Inscripcions per a la recollida al local veïnal: 5 euros. Dies: 4 de gener de 17 a 20 h i 5 de gener de 10 a 14 h. Organitza: AV Poble Nou.

Arribada dels Reis d’Orient Al vespre al barri dels Comtals. Portaran els regals a les cases dels infants del barri. Inscripció al local veïnal, als telèfons 93 872 21 27 / 722 44 75 39, o al correu electrònic avelscondals@gmail.com. Organitza: AVV Els Comtals.

6 de gener

Arribada dels Reis d’Orient A les 12 h, a la plaça Democràcia. Inscripció els dies 3, 4 i 5 de gener, d’11 a 13 h i de 16 a 17 h, al local veïnal (C/Florinda, 24). Ho organitza l’AV Mion-Puigberenguer-Poal.

28a Cantada de Nadales A les 18 h, a la parròquia de la Sagrada Família amb la coral Eswèrtia. Ho organitza: AV Sagrada Família.

Fins al 8 de gener

Exposició A la biblioteca del Casino pel centenari del Centre Excursionista Montserrat dels pessebres de muntanya que des del 1975 ha anat pujant cada any al Pedró dels Quatre Batlles.

Fins al 16 de gener

Pista de gel De 17 a 21 h, a la plaça de Sant Domènec. Pista de patinatge sobre gel de 300 m2. Preu: 7 euros. Es pot aconseguir entrada gratuïta o amb descompte mitjançant la campanya de compra al comerç local.