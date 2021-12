Qui ahir veiés una massa de gent vestida amb una samarreta rosa i fent botar pilotes de bàsquet sense parar pel mig dels carrers més cèntrics de Manresa pot quedar tranquil: no va ser fruit de cap al·lucinació.

Al voltant d’unes 150 persones van protagonitzar una marxa des de la plaça de Simeó Selga fins al Congost amb el requisit de no deixar de fer botar les pilotes durant tot el trajecte. L’activitat va ser organitzada en el marc de Manresa com a capital del bàsquet femení d’enguany. És per aquest motiu que totes les persones assistents portaven una samarreta d’un color lilós que duia la frase «Driblem la Desigualtat».

«Volem vestir Manresa de lila i fer molt soroll», deia Gemma Vilaseca, presidenta del club Bàsquet Oms. En el terreny literal, ho van aconseguir. Pel que fa al figurat, admet que «queda molta feina per fer, però la capitalitat del bàsquet femení pot ser una empenta important». En la mateixa línia, Nina Pont, presidenta del nou Manresa Club Bàsquet Femení, va voler valorar la tasca del bàsquet de base que s’està fent tant a les escoles com als diversos clubs que hi ha a la ciutat. «Però fa 30 anys les dones manresanes estàvem a primera divisió i volem que la feina feta torni a donar els seus fruits».

La marxa celebrada ahir va tenir una parada rellevant a la plaça de Crist Rei, on un equip d’animació esperava els participants –que en la seva majoria eren dones i nenes. Allà van estar fent uns jocs de coreografia i coordinació amb les pilotes que feien quedar bocabadats a tots els vianants amb el so de les pilotes retrunyint a l’uníson contra el terra de la plaça.

«És hora de desprendre’s de les típiques frases com ‘juga molt bé per ser una nena’. Les nenes tenen una manera molt singular de jugar i presenten habilitats diferents dels nens. I molta gent queda bocabadada en veure un partit de bàsquet femení», assegurava Pont.

La trobada va culminar al Nou Congost, on els esperava un berenar i també un seient a la grada del pavelló per gaudir del partit de lliga entre Manresa Club Bàsquet Femení i el CB Balaguer.

En el marc de la capitalitat del bàsquet femení, al llarg de l’any vinent s’aniran fent altres activitats, tant esportives com socials i divulgatives. Tot plegat amb la prioritat i urgència de fer que les nenes no siguin més unes estranyes per estimar aquest i qualsevol esport.