Arriba l’època amb més màgia de l’any i les ciutats d’arreu fa setmanes que s’engalanen per donar la benvinguda al Nadal. Els carrers s’il·luminen, s’obren les primeres caselles del calendari d’Advent, es compren els primers torrons... Finalment, el clàssic de la prèvia nadalenca: la Fira de Santa Llúcia.

A Manresa s’està celebrant aquest cap de setmana i, enguany, ha pogut recuperar l’espai de la plaça Major, després que l’any passat s’hagués de celebrar a la Baixada de la seu i en un espai perimetrat a causa de la pandèmia.

Ja a la Plana de l’Om hi ha un petit tastet –el Mercat Somiatruites extra de Nadal, una fira d’artesans- del que trobarem a la plaça Major. Tot pujant pel carrer de Sant Miquel, el cos es va ambientant amb l’ajuda de nadales que se senten de fons. Venen de la plaça, on, un cop s’hi arriba, es produeix una explosió de colors, sons i olors. Parades de tota mena venent embotits, coques de recapte, encens, joies i roba, entre d’altres.

Ara bé, els productes estrella, com no podia ser d’altra manera, són els pessebres, els tions i les decoracions nadalenques. Tot el que és necessari per tenir la casa a punt per a la visita del Pare Nadal i els Reis.

Quan cau el sol, els llums s’encenen i pels carrers –i també a la fira– ja es respira una atmosfera diferent. Des de ben aviat, però, el fred és irremeiable. Els paradistes amb els nassos vermells i amb les mans a dins de les butxaques o enganxades a vasos de cafè calent són la viva imatge dels mercats d’hivern. Un fred, però, que combaten amb la visita dels visitants, amb converses entre ells i, sobretot, amb l’acompanyament constant de les nadales, que no deixen de sonar.

El tió gegant solidari

Un imprescindible que mai pot fallar a la Fira de Santa Llúcia és el tió gegant. La canalla de Manresa encara pot pujar a picar-lo, en grups de sis en sis, durant tot el dia d’avui, entre 2/4 d’11 del matí i 2/4 d’1 del migdia i, també, de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre.

El cost per poder pujar a picar el tió és d’un euro, i tots els diners recaptats seran destinats a La Marató de TV3, que enguany tractarà les malalties de salut mental.

De fet, un altre imprescindible de cada any era la tómbola solidària, que també destinava tots els seus beneficis a La Marató. Arran de la pandèmia, però, s’ha hagut de suprimir del programa d’activitats nadalenques de la ciutat, ja que causava moltes aglomeracions.

Tanmateix, els organitzadors de la tómbola no s’han volgut quedar de braços plegats i, per primera vegada, han muntat una paradeta a la fira on venen xocolatines, clauers, plantes i altres articles per tal de recaptar fons. Com amb la majoria de festivitats, no és el que era, però ja és més del que es va poder fer ara fa tot just un any.