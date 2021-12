La manresana Fina G. V. no es vol identificar perquè, segons diu, li fa vergonya. Mostra el braç esquerre i el té inflat. Igual que la mà. L’octubre passat va caure a la placeta del carrer dels Cintaires, tocant a l’avinguda de les Bases de Manresa. Va ensopegar amb l’asfalt que les arrels dels arbres han aixecat i que les fulles escampades que cobrien el terra no deixaven veure. El resultat va ser una fractura de canell i d’un os de la mà.

Denuncia que ningú no té cura de la plaça i que està deixada malgrat que és un espai on sol anar-hi molta gent. I molta més que hi aniria si estigués en condicions, reflexiona.

Una plaça sense nom

La plaça no té ni nom. Es divideix en dos espais. En un hi ha una desena de bancs. Hi donen els balcons dels habitatges de l’entorn, que tenen l’entrada per la mateixa avinguda de les Bases. A l’altra part de la placeta hi ha les entrades a més habitatges, mentre que a l’altra banda del carrer, en un espai similar, hi ha un petit parc infantil també molt concorregut.

«Em vaig entrebancar i vaig caure. No em podia aixecar». Una amiga que l’acompanyava es va pensar que s’havia marejat, però no. Unes quantes persones, entre les quals una veïna que va veure l’escena des del balcó, la van intentar alçar, però no van poder. Dos joves que passaven per allà sí que van poder fer-ho i la van deixar en un banc. «No em pensava que m’hagués trencat res, que era el dolor del moment», però, un cop a urgències de Sant Joan de Déu, li van confirmar la fractura. La van enguixar i, fins i tot, li van advertir que possiblement s’hauria d’operar, cosa que fins ara s’ha estalviat perquè l’os s’ha soldat prou bé.

Por de caure

«Ho he passat malament i no em podia valer sola. Ara tinc por de tornar a caure al carrer», comenta. L’epopeia no es va acabar aquí. Poc després de l’incident va voler anar a l’Ajuntament per alertar del mal estat de la plaça. Amb una amiga van deixar el cotxe al Carme. Quan a l’entrada de l’ajuntament li van advertir que estava reservat als veïns i va tornar per retirar-lo, ja tenia la multa posada, explica. «Ho he deixat estar. No tinc ganes de tornar-hi».

Ella i l’amiga que l’acompanyava quan va caure expliquen que fa més de 15 anys que passegen per la plaça, i que mai no han vist que hi facin millores, tot i que «podria ser un espai molt agradable», opinen. Les arrels dels arbres han alçat les lloses i l’asfalt de tota la placeta.