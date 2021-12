L'Ajuntament de Manresa estrena un nou espai de salut al Parc de la Creu Guixera, al costat del CAP Bases. Se suma als diferents Parcs Urbans de Salut impulsats per l'Ajuntament de Manresa que tenen com a objectiu acostar l'exercici físic a la ciutadania. El nou indret, que ha tingut un cost de 5.892 euros inclou 7 aparells que, malgrat que els pot utilitzar tothom, estan indicats per a persones majors de 60 anys.

Dos dels aparells estan adreçats a tonificar i millorar la mobilitat de les extremitats superiors i inferiors i els cinc restants tenen un objectiu de treball cardiovascular. Aquests és un servei d'accés lliure i gratuït que ofereix l'oportunitat de fer esport a l’aire lliure a tothom i en qualsevol moment del dia, i amb autonomia per dissenyar les seves pròpies rutines d'exercicis per tal de millorar o mantenir la seva capacitat física, incrementar l’autonomia en la pràctica de l’exercici físic i millorar el seu estat de salut. D’aquesta manera es contribueix a l’assoliment de l’ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible) número 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots en totes les edats.