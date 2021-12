Una dotzena de parades a la Baixada de la Seu van acompanyar, ahir, la tradicional ofrena de ciris a Santa Llúcia en un lateral del claustre de la basílica, que van il·luminar a l’entorn de 5.000 ciris.

Enguany, la parada de venda de ciris de la parròquia va canviar d’ubicació. Estava més avall perquè sempre se situava al capdamunt i, quan hi arribaven els devots, es trobaven que ja havien comprat els ciris en altres parades. Davant per davant hi havia una altra parada de ciris. També n’hi havia d’embotits, formatges, articles nadalencs i de guarniments florals nadalencs, que donaven la benvinguda als visitants amb una agradable olor d’eucaliptus. Càritas hi va vendre els seus cors de xocolata de la mà d’una colla de joves que els oferien a tothom.

A diferència de l’any passat, l’encesa al claustre es va fer sense restriccions d’aforament. Sobretot hi van anar persones grans.