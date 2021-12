L’espai de La Canal tancarà el seu primer any de funcionament al local de la Baixada dels Drets (número 7-9) amb una jornada que tindrà lloc aquest dissabte, 18 de desembre (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h), que inclourà un taller de creació de llums de Nadal a partir de material reciclat i una trobada de sopes, en la qual els participants del taller i el veïnat del voltant podran portar una sopa (o el plat que es vulgui).

Aquest taller de llums de nadal està finançat per la Diputació de Barcelona i forma part del programa municipal ACTUA de tallers ciutadans cap a la sostenibilitat. És una acció que es porta a terme en el marc de les campanyes de sensibilització ciutadana que s'organitzen des de l'Ajuntament de Manresa per promoure els ODS i l’Agenda Manresa 2030.

La Canal va néixer el 2020 fruit d’un procés en el que van sintonitzar diverses aliances. A principis del 2019, l’Ajuntament de Manresa va iniciar la seva participació en el programa europeu URBACT Re-grow City, amb l’objectiu de transferir pràctiques positives i basades en l’activisme i el voluntariat. En paral·lel, el moviment de L’Antic creava la Taula de Treball, un grup per aglutinar al màxim perfils de sensibilitats diverses, però alineats en la missió de fer del Centre Històric un lloc millor per als seus habitants. Convidats per l’Ajuntament, la Taula de Treball de L’Antic va esdevenir el grup mare que, amb el suport i l’acompanyament humà del programa europeu, va donar a llum l’espai de La Canal, com un espai des d’on vehicular noves iniciatives comunitàries.

La pandèmia i les seves conseqüències van arribar setmanes després de l’inici de totes les activitats previstes al local de la Baixada dels Drets, que van quedar aturades durant els primers mesos de la crisi sanitària, el passat 2020. Amb tot, en un moment en què l’aïllament social i l’aprofundiment de la pobresa s’estava accentuant a conseqüència de la pandèmia, es van plantejar intervencions socials que creessin i reforcessin els vincles entre els membres de la comunitat del Centre Històric. El resultat va ser la creació del projecte ‘Una Canal a cada carrer’, un porta a porta als carrers més immediats de l’espai de La Canal (Sant Andreu, Baixada dels Drets i Escodines) amb mediadors dels propis carrers i la generació d’accions comunitàries sota el paraigua físic i conceptual de La Canal. L'última activitat que es va realitzar fruit d’aquest porta a porta va ser la castanyada a la plaça Hospital, amb veïnat del carrer Sant Andreu, carrer Hospital i Baixada dels Drets.

Regeneració i impuls de noves activitats puntuals i perennes

Paral·lelament al porta a porta, s’ha anat reactivant gradualment l’activitat dins de La Canal. Així, des del mes d’octubre, hi ha un grup obert setmanal de cant i guitarra els dijous a les 6 de la tarda, obert a més instruments. I es manté el Grup de Suport Mutu, que des del mes de maig de 2020 realitza accions de suport entre la població.

Al llarg de l’any hi han hagut diferents activitats puntuals, com un taller de reparació i personalització de roba o un taller de reciclatge d’aliments amb la participació de la comunitat del Centre Històric. A més, per al 28 de desembre al matí està previst un taller d’escriptura i il·lustració per a infants. També està previst que a partir del 10 de gener i fins al 28 de febrer (cada dilluns) s’iniciï el Cicle de Lectura de La Canal sobre dones novel·listes sud-americanes, un cicle que durarà dos mesos.

Totes les activitats que s’han dut a terme i que estan previstes s’adapten a les normatives vigents de contingència de la covid-19 de forma escrupolosa i segura, prioritzant sempre l’aire lliure com a espai preferent amb l’ús adequat de la mascareta i la higiene de les mans.

Qualsevol persona que vulgui acostar-se a l’espai, participar d’alguns dels tallers o activitats o generar iniciatives pot posar-s’hi en contacte a través del correu lacanalmanresa@gmail.com o a través d’Instagram.