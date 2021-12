Encara pitjor. Aquest és el resum de la situació epidemiològica de Manresa que, segons les darreres dades, és la població catalana de més de 50.000 habitants amb més incidència acumulada tant a 7 com a 14 dies. A més, és la segona en risc de rebrot de l'epidèmia després de Vilanova i la Geltrú.

Encara pitjor perquè la setmana passada era la ciutat gran catalana amb més incidència a 7 dies i ara ho continua sent -amb 357 nous casos per 100.000 habitants- però també ho és a 14 dies: 647 casos per 100.000 habitants.

Encara pitjor perquè continua sent la segona població en risc de rebrot, però la setmana passada l'indicador era de 602 i ara de 767.

Encara pitjor perquè el nombre de nous positius no para d'augmentar. La setmana passada publicàvem que del 13 al 19 de novembre es van comptabilitzar 139 casos, la següent, 147, i la del 27 de novembre a 3 de desembre, 222.

Les darreres dades del Departament de Salut mostren un empitjorament de la situació amb 148 positius detectats del 20 al 26 de novembre; 232 la setmana següent, i del 4 al 10 de desembre, 286.

Dels 52 punts de risc de rebrot del 3 de novembre s'ha arribat a 767.

En resum, d'una situació dolenta que s'agreuja i que té com a expressió una incidència acumulada a 7 dies que, en relació a la setmana passada, creix de 277 a 357; la incidència a 14 dies passa de 461 a 647; el risc de rebrot, de 602 a 767.

Per contra, la velocitat de transmissió del virus baixa d'1,34 a 1,22. Això està bé, però tots aquests indicadors es troben per sobre de la mitjana catalana, que és de 569 punts de risc de rebrot, 1,20 de velocitat de contagi, 487 d'incidència acumulada a 14 dies i 273 a 7 dies.

La comarca amb més risc

D'altra banda, el Berguedà és la comarca amb més risc de rebrot, amb un índex de 1.528, seguida d'una altra comarca de l'àmbit de cobertura de Regió7, l'Alt Urgell, amb 1.437.

El Bages és la desena amb un indicador superior al de Manresa i que s'acosta als mil punts, 919.

La resta de comarques de l'àmbit de cobertura del diari presenten valors menys elevats: Moianès, 478; Anoia, 445, Solsonès, 290 i Cerdanya, 164. Cal dir que la Cerdanya és la comarca de tot Catalunya amb un menor índex de risc de rebrot.