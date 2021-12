Felip González Martín passa el testimoni del lideratge del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Manresa a Anjo Valentí Moll perquè es comenci a foguejar com a alcaldable del PSC de cara a les eleccions municipals del 2023. Ha estat la cara visible de la travessa pel desert que els socialistes realitzen a la ciutat des de la pèrdua de l’alcaldia el 2011.

Plega o el fan plegar?

Plego. En la política arribar és fàcil, saber mantenir-se és complica, però saber marxar és molt difícil. Estic orgullós de marxar abans que la gent es cansi de mi.

Vostè hauria optat per tercer cop a l’alcaldia?

De la mateixa manera que vaig optar a la primera i a la segona, sí. Quan no hi havia ningú més que volgués fer una travessa pel desert com la que vam fer. Ara que hi ha algú que té il·lusió i empenta per fer-ho, el meu pas al costat ha estat molt fàcil de fer.

Hi ha qui li retreu excés de protagonisme i que a la resta de membres del grup no se’ls sent la veu.

Els rols en el grup municipal sempre han estat ben definits. Mentre jo fos el que anava penjat en la propaganda electoral dels fanals, jo havia de ser el portaveu i havia d’assumir aquest paper. Mercè Cardona assumeix un altre paper en la dinàmica de grup i de partit; Joaquim Garcia és el pare de tots els del grup i diria que de molts del partit, i Mariana Romero acaba d’arribar, però auguro moltes sorpreses protagonitzades per ella. Insisteixo, si jo soc el que vaig penjat dels fanals, soc jo qui ha d’assumir el benefici i el risc de ser el portaveu, que és qui parla als plens.

Considera legítim plegar abans d’acabar el mandat perquè una altra persona pugui ser més coneguda a l’hora de ser candidat i així obtenir millor resultat electoral?

A les eleccions es presenten partits que fan tot el possible per convèncer el màxim de gent que el seu és el millor projecte. Per fer això fa falta temps, el temps que jo no vaig tenir la primera campanya electoral, quan vaig tenir només 2 mesos i ens va guanyar fins i tot la CUP. A la campanya següent vam millorar molt els resultats. Vam tenir quatre regidors i hauríem pogut aconseguir-ne cinc. Els partits volen guanyar eleccions i crec que jo tinc escrit que faria dos mandats, i he fet dues eleccions i gairebé dos mandats.

Ha acabat la seva etapa política o és una sortida d’escena puntual?

Jo vaig arribar a la política per mitjà de Jordi Valls com a expert en comunicació. Vaig fer el pas de ser cap visible del partit i del grup municipal sense tenir ambició de res més. Tinc clar fins on arribo, fins on puc ser útil, i crec que al Parlament o en altres instàncies no seria tan útil, perquè no estic tan preparat com altres, però com a regidor estic molt orgullós del que he fet.

El PSC creu que amb Anjo Valentí serà més fàcil pactar amb ERC o Junts?

Jo no revelaré qui, però són molts els regidors d’Esquerra i Junts per Manresa que abans que governar conjuntament haurien volgut fer-ho amb el PSC, tant en el mandat actual com en l’anterior.

Doncs, això no ha passat.

Hem de recordar que ERC i Junts han estat els bons mentre el PSC era el dolent en la qüestió nacional. I als bons se’ls han perdonat moltes coses que si les haguéssim fet els dolents haurien tingut molta contestació social. En aquest període, malauradament, la política s’ha llegit majoritàriament d’aquesta forma tan simplista. Anjo Valentí tindrà la sort d’una dinàmica electoral diferent, i quan guanyi les eleccions, podrà negociar i pactar amb qui vulgui.

L’estratègia per al PSC és obrir-se a pactes amb ERC i Junts?

El PSC pot pactar amb tothom perquè tenim voluntat de govern i mai ens neguem al diàleg i al pacte ni a Catalunya ni a Manresa. ERC i Junts són presoners de la competència que mantenen per l’hegemonia.

Quin ha estat el moment polític més dur per a vostè durant aquest període?

El dia 3 d’octubre. Els policies enviats pel PP es van passar de la ratlla l’1 d’octubre i jo era el 3 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament de Manresa per protestar per allò, però quan els regidors de la CUP van despenjar la bandera espanyola vaig marxar amb molta pena. Un altre moment va ser quan anava en cotxe i vaig sentir per la ràdio la notícia que Urkullu convencia Puigdemont de no fer la declaració unilateral. Vaig parar i em vaig posar a plorar perquè s’havia aturat el desastre. Finalment, no va ser així i ni els mateixos independentistes poden negar el desastre.

Creu que el PSC ha fet bé la seva tasca d’oposició?

Hem fet el que havíem de fer: criticar, denunciar, alertar, avisar i, quan ha calgut, ser proactius.

Quina és la principal crítica que fa al govern municipal?

L’alcalde Aloy ha d’aprendre a ser més empàtic amb qui li porta la contrària i a entomar la crítica en comptes de comportar-se com si tingués la veritat absoluta. Per contra, se li ha de reconèixer la seva gran dedicació i energia.

Vostè ha estat la cara socialista a Manresa de la travessa pel desert. Hi ha paral·lelisme amb la de Jordi Marsal abans de l’arribada de Jordi Valls?

No, perquè Jordi Marsal per a mi és Déu en política, i jo soc un escolà. Quan molts hi van, Marsal en torna. I el tàndem amb Canongia era brutal, van fer molt bona feina. Venint d’una majoria absoluta, el PSC va perdre les eleccions i es van posar les bases per recuperar l’alcaldia durant 16 anys. I això tenint d’alcalde Sanclimens, que era una persona empàtica i amic de Pasqual Maragall.