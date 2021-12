Més de la meitat dels problemes de salut mental comencen en l’adolescència i s’han agreujat notablement durant la pandèmia. Per tal de reflexionar sobre aquest binomi i donar claus que ajudin les famílies en aquesta important etapa, s’ha organitzat una taula rodona que comptarà amb la participació de professionals de la salut i també de testimonis. L’acte se celebrarà a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu aquest dijous, 16 de desembre, a les 7 de la tarda, en el marc dels actes programats a Manresa amb motiu de La Marató de TV3, que enguany té com a objectiu sensibilitzar sobre la salut mental.

La taula rodona, que porta per títol No hi ha salut sense salut mental. L’adolescència, una etapa clau, està organitzada per la Taula de Salut Mental de Manresa i l’entitat Manresa per la Marató. Es podrà seguir presencialment o bé de forma telemàtica. En ambdós casos, cal fer inscripció prèvia a través d'aquesta pàgina web.

Intervindran Àurea Autet, psiquiatra infantojuvenil i cap de la Divisió de Salut Mental d’Althaia; Lídia Pons, infermera referent del programa Salut i escola de l’EAP Navàs-Balsareny i SAP Bages-Berguedà; Maria Carreras, testimoni i membre de l’Associació de Salut Mental Catalunya, i Lia Montalvo, testimoni col·laboradora de Mosaic. Núria Cabrera moderarà la taula.

L’acte es clourà amb la representació teatral de Los martes, mi tío y los extraterrestres, de Dídac Micaló i Roger Ballabrera, que busca ajudar a entendre què és el trastorn bipolar.

3.500 infants i joves l'any

La Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia atén cada any a l’entorn de 3.500 infants i joves. La xifra de primeres visites és d’un miler.

La institució disposa, des del 2018, d’una Unitat d’Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil a l’Hospital Sant Joan de Déu dissenyada per oferir continuïtat assistencial en salut mental als nois i noies que presentin episodis aguts que requereixen hospitalització. El servei, que compta amb 10 llits, és de referència per a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya.

La Unitat d’hospitalització complementa els serveis que ofereix Althaia al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) ubicat al Centre de Salut Mental (CSAM), on hi ha les consultes ambulatòries i l’hospital de dia. D’aquesta manera, es dona continuïtat assistencial en salut mental als menors de 18 anys.

En aquests recursos s’hi suma l’equip guia que el Departament de Salut ha posat en marxa recentment en el marc del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental d’elevada complexitat. L’equip, format per professionals d’Althaia, dona cobertura a totes les comarques centrals.