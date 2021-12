Aquesta setmana arrenca a la Catalunya Central la campanya de vacunació dels nens i nenes d'entre 5 i 11 anys contra la covid-19. Cal demanar cita prèvia i, segons, el Departament, de Salut, ja hi ha gairebé la meitat de les hores repartides.

Igualada és el primer dels quatre punts de vacunació pediàtrics de la Catalunya Central que obre portes. Ho fa aquest dimecres mateix. Manresa i Berga ho fan divendres a la tarda i Vic, dimarts de la setmana vinent.

En les primeres 24 hores, entre dilluns al migdia i aquest dimarts, s'han reservat gairebé la meitat de les dosis per a nens i nenes de 5 a 11 anys a la Regió Sanitària de la Catalunya Central. La vacunació pediàtrica s’ha de fer per cita prèvia a través de la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat

Llocs i hores de vacunació per a nens i nenes a Manresa, Berga i Igualada

Palau Firal de Manresa

ADREÇA: c/ Castelladral, 5.

HORARI: Tardes de 16 a 20 h:

DIES: divendres 17 de desembre, dimarts 21 de desembre, dimarts 28 de desembre, dimarts 4 de gener i divendres 7 de gener.

Hotel d’Entitats de Berga

ADREÇA: C/Mestre Pedret, 2.

HORARI: Matins de 9 a 13 h:

DIES: dimecres 22, dijous 23 de desembre, dimecres 29 de desembre, dijous 30 de desembre i dimecres 5 de gener.

Espai de l’Escorxador, Igualada

ADREÇA: C/Prat de la Riba, 45.

HORARI: Tardes de 17 a 20 h:

DIES: dimecres 15 de desembre, divendres 17 desembre, dilluns 20 de desembre, dimecres 22 de desembre, dilluns 27 de desembre, dimecres 29 de desembre, dilluns 3 de gener, divendres 7 de gener.

Així són les dosis per a infants de la vacuna anticovid

De moment, Catalunya disposarà d'una primera remesa de 234.000 dosis, però és previst que n'arribi una segona a començament de gener. Es tracta de la mateixa vacuna que la subministrada en adults, tanmateix la dosis per a aquesta franja d'edat és un terç (10 micrograms) de la que s'administra als adults i adolescents. Això no obstant, la dosi és la mateixa per a un nen o nena de 5 anys que per a un nen i nena d'11, i caldrà administrar dues dosis separades per 8 setmanes.

Els infants que han passat la covid rebran una sola dosi

Pel que fa als infants amb antecedent d'infecció per covid (amb TAR, PCR o serologia positiva) es vacunaran amb una sola dosi a partir de 4-8 setmanes després del diagnòstic de la infecció o la data d'inici de símptomes. En cas de tenir infecció després d'haver administrat la primera dosi, es completarà la pauta amb una segona quan hagin transcorregut entre 4 i 8 setmanes de la infecció. Per últim, qui compleixi 12 anys en els pròxims mesos es vacunarà amb una dosi de vacuna pediàtrica, i si compleix 12 anys entre la primera i la segona dosi, aquesta darrera serà una dosi d'adults.

La vacuna ha rebut l'aprovació de les Agències del Medicament dels Estats Units i d'Europa i s'ha demostrat segura i eficaç en aquesta franja d'edat, segons asseguren fonts del departament. Als Estats Units ja se n'han administrat gairebé 5 milions i no s'han notificat efectes adversos greus, i tan sols reaccions adverses locals com envermelliment i dolor a la zona de la punció. Només en alguns casos, després de rebre la segona dosi, s'ha produït cansament, febre o mal de cap, que s'han resolt en poques hores.