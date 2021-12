L’Anònima de Manresa tornarà a acollir per segon any consecutiu el Campi qui Jugui, el Saló de la Infància i la Joventut del Bages, que arriba a la 36a edició. Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, amb la voluntat d’oferir un espai lúdic variat i divers als infants i adolescents durant el període de les vacances de Nadal.

Enguany, d’acord amb la situació actual de la pandèmia, mantindrà l’aposta de l’any passat amb la celebració espectacles infantils diaris. Alhora, es recuperen alguns tallers, jocs i activitats tradicionals de forma presencial. Hi haurà també una zona per a infants de 0 a 3 anys, i en aquesta edició, com a novetat, s’estrenarà una zona de jocs al pati, així com el Campi Jove, que se celebrarà el 4 de gener, un espai només per als joves de 12 a 16 anys.

Tots els detalls d’aquesta nova edició han estat presentats avui dimecres al migdia per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega Juncosa; i els representants de l’Associació Campi qui Jugui, Núria Maraver Ledesma i Lluís Thomen. També hi han assistit el coordinador del Campi qui Jugui, Marçal Pujol Malé, i la coordinadora municipal del programa de Joventut, Cristina Cano Fiter.

La regidora ha manifestat la satisfacció de presentar una nova edició del Campi, “un esdeveniment que s’ha celebrat al llarg dels anys de forma interrompuda i que ofereix un ambient distès, agradable, divertit i, a més, un component educatiu”. Ha afegit que per motius de la pandèmia “torna a celebrar-se per segon any a l’Anònima, després del bon funcionament de l’any passat”.

Núria Maraver ha subratllat que el preu de l’entrada serà de 3 euros, però que es podrà escollir entre l’opció d’assistir l’espectacle diari, atès que l’aforament de l’espectacle està limitat a 150 persones.

Al seu torn, Lluís Thomen ha agraït el suport de l’Ajuntament per celebrar una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut, tot i les dificultats derivades de la pandèmia. El representant de l’Associació Campi qui Jugui ha explicat que “enguany apostem per una programació híbrida, que combina espectacles i activitats històriques” i ha expressat “l’esperança que els anys vinents puguem recuperar el Campi de sempre”.

El Saló de la Infància serà obert de 4 de la tarda a 8 del vespre. En aquest horari, els infants trobaran jocs d’aventura, inflables, karts de pedals, jocs gegants i un laberint, entre altres activitats. Els tallers vinculats als espectacles o més genèrics també tindran especial protagonisme, i es faran de 5 de la tarda a 8 del vespre. En aquest mateix horari, s’oferiran les activitats per als més petits –de 0 a 3 anys- així com les activitats de realitat virtual.

Els espectacles se celebraran cada dia a les 4 de la tarda són els següents:

27 de desembre : Companyia Sgratta. El sol i la lluna.

: Companyia Sgratta. El sol i la lluna. 28 de desembre : La tresca i la verdesca. Zum.

: La tresca i la verdesca. Zum. 29 de desembre : Tèntol. Manipulas.

: Tèntol. Manipulas. 30 de desembre : Zum Zum Teatre. La gallina dels ous d’or.

: Zum Zum Teatre. La gallina dels ous d’or. 31 de desembre : Cap d’any amb Coloraines Band.

: Cap d’any amb Coloraines Band. 1 de gener : Cia La Pantomina. La meitat d’en Jan o la Ventafocs que no volia menjar perdius.

: Cia La Pantomina. La meitat d’en Jan o la Ventafocs que no volia menjar perdius. 2 de gener : Màgic Pol. Politròpic.

: Màgic Pol. Politròpic. 3 de gener: Circ Pistolet. Quan no tocàvem de peus a terra.

Campi Jove, el 4 de gener

Una de les novetats d’aquest any és el Campi Jove, que se celebrarà el 4 de gener de 2022, de 4 de la tarda 8 del vespre, i estarà adreçat a joves i adolescents de 12 a 16 anys. Aquest dia s’han organitzat activitats, jocs i tallers de Lettering, una Masterclass amb DJ. Rutxo i un taller de Basket beat. A les 7 de la tarda hi haurà l’espectacle titulat Container, a càrrec de Cia Emilia Gargot.

Al pati també hi haurà un espai de Food Trucks, on els visitants hi podran berenar.

A banda, els infants que ho desitgin podran dipositar la carta als Reis de l'Orient a la bústia que es posarà a l'entrada del Campi qui Jugui.

També a l’espai del pati es reservarà un espai de cultura popular on cada dia hi participarà un grup de la ciutat com els Gegants, Xàldiga, els Tirallongues, entre altres.

Preu de les entrades

El preu de les entrades és de 3 euros per als infants de 3 a 16 anys. Els adults i els infants de 0 a 3 anys no paguen. Més informació i venda d’entrades en aquest web o a l’Oficina de Turisme de Manresa. Les entrades són limitades.

Els diners recaptats de les entrades es donaran a tres entitats que treballen per millorar la vida dels infants que es troben en situacions complicades o de vulnerabilitat. Aquestes entitats són: Càritas, Creu Roja Manresa i Pallapupes.

Pel Campi qui Jugui d’enguany hi ha dos tipus d’entrades amb el mateix preu: entrada genèrica a Campi qui Jugui que permet entrada al recinte i a totes les activitats de joc. I entrada genèrica més espectacle que permet l’accés al recinte i a totes les activitats de joc, com també la visualització de l’espectacle que està limitat a 150 persones cada tarda.

El Campi qui jugui compta amb la gestió de Fundació i Turismes de Manresa i és organitzat per l’Associació Campi qui Jugui i l’Ajuntament de Manresa.

El cartell d'enguany ha estat dissenyat per Valentí Gubianas.