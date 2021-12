L’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja celebra el Nadal, avui, amb una exposició del treball paisatgístic d’Antonio Carrillo al local social de l’ens veïnal, que s’inaugurarà a les 6 de la tarda i es podrà admirar fins al 5 de gener. A 2/4 de 7 hi haurà una xerrada per La Marató, enguany dedicada a la salut mental. Hi haurà pastes i refrescos.