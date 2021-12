Fer un pontarró com els que hi ha a la séquia amb peces de fusta de grans dimensions, aprendre com funciona un engranatge, un circuit, les politges, pesar... Són algunes de les activitats que inclou el nou Espai Tècnica 3-6 que ha incorporat el Museu de la Tècnica de Manresa per a infants d’aquestes edats. Ahir a la tarda es va fer la presentació. En els tallers de Nadal que acollirà el museu ja s’hi podrà jugar, i a partir del gener estarà obert a les famílies amb infants que visitin l’equipament de la carretera de Santpedor.

L’Espai Tècnica 3-6 es troba situat al tercer dipòsit del Museu de la Tècnica, on hi ha l’exposició sobre l’aigua. Eudald Serra, director del museu, va destacar ahir l’assessorament de la UManresa a través del seu grau en Mestre d’Educació Infantil i el finançament del Museu Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (mNATEC) per fer-lo possible. Montserrat Pedreira, directora de l’esmentat grau universitari, va celebrar que a Manresa hi hagi dos dels pocs espais pensats perquè la canalla entri en contacte amb la ciència, el Lab 0-6 de la UManresa i l’Espai Tècnica 3-6, que té com a lema «L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir». Jaume Perarnau, director del mNATEC, va reivindicar la funció de museus com el manresà, que va desvelar que ha entrat al registre de museus de Catalunya. L’alcalde Marc Aloy també el va reivindicar. Va dir que és un equipament «fantàstic» i, alhora, «massa desconegut pel públic en general».