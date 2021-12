Amb l’enunciat No hi ha salut sense salut mental. L’adolescència. Una etapa clau, demà, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu una taula rodona dins dels actes de La Marató, enguany dedicada a la salut mental. Hi aportaran el seu testimoni Maria Carreras i Lia Montalvo, acompanyades per Àurea Autet, psiquiatra infantojuvenil de la Fundació Althaia, i Lídia Pons, infermera. Clourà l’acte una representació teatral. Cal inscriure’s prèviament a la web d’Althaia.