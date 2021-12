Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa, organitza aquest diumenge la darrera caminada guiada de l’any en marxa nòrdica. Serà per l’itinerari M5 de l’Anella Verda, els cingles del Llobregat, i tota la recaptació serà per a La Marató. Se sortirà a les 9 del matí de l’església de la Salut de Viladordis i no cal fer la reserva prèvia.