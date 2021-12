Infants de l’escola Bages de Manresa han gaudit de les propostes de ciència i experimentació elaborades per alumnat del quart curs del Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC.

Aquest ha estat el segon any que, a causa de la situació pandèmica, la Fira d’Experimentació per a Infants de 0 a 6 anys no s’ha pogut celebrar en el seu format habitual al Museu de la Tècnica de Manresa. No obstant això, s’ha buscat la manera de posar a prova amb infants les propostes elaborades per l’alumnat de l’assignatura Didàctica de Coneixement del Medi.

En total, a la fira s’hi han presentat vuit propostes de ciència i experimentació desenvolupades al pati del centre, a l’aire lliure, i dividint els infants en dos grups.