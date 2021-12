Tenint en compte que gairebé el 40% dels baixos comercials estan tancats, el 60% restant mostra una mala salut de ferro que no ha pogut deteriorar ni la pandèmia.

Segons el darrer recompte realitzat pels comerciants, hi ha 95 comerços en funcionament, el 61,3% de les 155 botigues del sector. El novembre de l’any passat n’hi havia el mateix nombre; el 2019, una més, 96, i el novembre del 2018, també 96.

Així que la variació ha estat mínima segons els quatre darrers recomptes realitzats el mes de novembre.

Els comerciants fan el cens dos cops l’any, el novembre i també el mes de maig.

En relació amb el maig passat, hi ha hagut tres comerços més tancats, ja que fa sis mesos es van comptabilitzar 98 comerços amb activitat.

El darrer semestre, del 31 de maig al 30 de novembre, s’han obert tres botigues, però se n’han tancades 6.

El maig del 2012, quan els botiguers van posar en marxa el cens per apamar el procés de decreixement del comerç de proximitat, quedaven 114 botigues en funcionament del total de 155 baixos comercials disponibles.

Així que a hores d’ara hi ha dinou comerços menys que quan van començar a realitzar el recompte.

Per sectors, el que té més baixos comercials en funcionament és el del Carme, Infants i Cap del Rec nord, amb el 73%, seguit de Sant Miquel, Beates, Sabateria i Sant Pere, amb el 62%. Al Sobrerroca, plaça Major, Baixada del Pòpul, Baixada de la Seu, Codinella, Arcs de Santa Llúcia i Cap del Rec sud, n’hi ha el 60%, i al Joc de la Pilota, plaça Drets i carrer de Serarols, el 36%.

L’associació valora que s’ha mantingut el nombre de socis, que és el més alt assolit.

Demanen més ajuts a la rehabilitació, espai d’aparcament, el microbús i més seguretat

Consideren que, sense actuacions essencials, l’activitat no sortirà de l’estancament

En la instància presentada a l’equip de govern que acompanya l’estadística del semestre, els comerciants del sector demanen quatre mesures que consideren essencials per sortir de l’estancament:

1.Rehabilitació de pisos i botigues. Sol·liciten que «s’ajudi els propietaris de pisos, botigues i locals tancats, com es fa en altres municipis, mantenint el lloguer durant 5 anys que proposi l’Ajuntament i, pel que fa als locals, instar els propietaris que els rehabilitin». Consideren que l’Ajuntament hauria de posar «uns lloguers molt més assequibles als locals rehabilitats» i que altres propietaris haurien d’abaixar preus. Recorden que al Centre Històric hi ha molts pisos buits i botigues tancades per falta de rehabilitació, i si no hi ha «ajudes directes, no ens en sortirem. Ja fa anys que no avancem en aquest aspecte».

2. Pàrquing. Expliquen que en campanya electoral l’equip de govern «va assegurar que mentre no es fessin els pisos i el pàrquing soterrani, s’habilitaria el solar de l’Anònima per poder aparcar-hi 200 cotxes a preus més econòmics que la zona blava».

Afirmen que «amb aquests dos supòsits: pisos rehabilitats i pàrquing de l’Anònima tindríem gent de la ciutat que segur que vindria a viure a la nostra zona».

3. Microbús. Insisteixen que aquest sector del Centre Històric «és l’únic que no tenim transport públic» i que, per aquest motiu, fa tretze anys que el reivindiquen.

Creuen que un servei de microbús que passés per la Cova, la Via de Sant Ignasi, la carretera de Vic, la Bonavista, la Muralla, Sobrerroca, plaça Major, Pòpul, Renfe i tornada a la Cova «portaria pelegrins de la Cova i gent de la ciutat a visitar els llocs ignasians, passejar i comprar a les nostres botigues». Asseguren que «en aquest moment, i de cara al 2022, un servei públic de la Cova a la ciutat travessant part del Centre Històric és vital per a nosaltres». Recorden que «a la Cova, ara mateix, tenen problemes els feligresos que van a missa o a visitar-la perquè no s’hi pot aparcar». Així que consideren que «aquest microbús és imprescindible per a la ciutat, i molt més per al Centre Històric i la Santa Cova».

4. Seguretat. Diuen que després de la inseguretat viscuda, s’han posat càmeres i més patrulles policials a peu «pels nostres carrers. És una bona mesura i seria bo poder-la incrementar amb més càmeres i més patrulles als carrers. Encara queda el greu problema dels okupes que no se soluciona i provoca problemes de convivència amb veïns i comerciants».