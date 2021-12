Els comptes de l’Ajuntament de Manresa per al 2022 van en dues direccions: tanquen cicles i n’inicien d’altres.

El pressupost de l’any que ve disposa d’1,3 milions per acabar l’avinguda dels Països Catalans, de forma que posi en contacte la rotonda Prat de la Riba amb els Trullols, i 1 milió per a la finalització de les obres del Museu del Barroc de Catalunya a l’antic col·legi Sant Ignasi. Amb aquesta aportació pràcticament s’haurà culminat la intervenció.

D’altra banda, hi ha 360.000 euros per fer front a l’ampliació del pavelló del Nou Congost, que ha quedat petit i s’ha de posar al dia. Aquests diners serviran per posar a concurs el projecte que ha de fer possible l’execució de les obres de remodelació.

També preveu 280.000 euros per al projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Després que l’Ajuntament anunciés la compra a La Caixa dels terrenys, cal posar en marxa la rehabilitació de l’edifici patrimonial, que és l’única nau que queda dempeus. Altres partides remarcables són 1,5 milions d’euros per pagar els interessos de la sentència de les Saleses i els 700.000 euros per al projecte Manresa 2022.

L’alcalde ha remarcat especialment els més de 500.000 euros per adquirir i rehabilitar habitatge, així com el milió que, com els darrers anys, s’invertirà en el pla de millora de l’espai públic (voreres, calçades i parcs infantils). També la partida de 177.000 per a la segona fase del projecte de rehabilitació del polígon del Pont Nou.

El total d’inversió puja a 11,2 milions, la segona quantitat més alta des del 2010 però significativament per sota dels 14,3 milions de l’any 2021. Es preveu equilibrar o superar les inversions amb l’arribada dels Next Generation.