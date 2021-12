Aquesta setmana s’han iniciat treballs de manteniment a tres trams de camins rurals: el camí del Raval del Solell, el camí de Mas d’en Pla (Miralpeix) i accés a Casa Llop; i al camí de Cal Planes.

L’actuació, amb una durada prevista d’una setmana, té com a objectiu resoldre el deteriorament de camins. Els treballs inclouen reperfilar el terreny amb motoanivelladora o retroexcavadora per millorar la planimetria del camí.

Generalment, són trams afectats per torrenteres i rieres o trams molt plans on s’acumulen tolls d’aigua que acaben formant sotracs que fan que la circulació rodada sigui incòmoda. Per millorar la planimetria de vegades cal estendre nou material i fer-ne una compactació.