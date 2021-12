L'Ajuntament de Manresa va presentar ahir el pressupost de la ciutat per al 2022. Una injecció de 101 milions d'euros que esdevé el segon més elevat de la història de la capital bagenca. Enguany les inversions creixen. A continuació t'expliquem quines són les principals apostes del consistori per al 2022.

3,6 MILIONS

Sumen els programes d’ocupació, que suposen un descens del 20% en relació amb els 4,5 milions d’euros del 2021. La raó és que alguns es gestionaran amb el Consell Comarcal del Bages i que altres que eren excepcionals i vinculats a l’epidèmia de covid-19 no han continuat.

3 MILIONS

Per finançar el nou contracte de neteja i recollida de residus basat en la implantació de contenidors tancats per llançar-hi la brossa, l’orgànica i els envasos, i així augmentar el reciclatge.

1,7 MILIONS

La despesa en atenció a les persones grans (servei d’atenció domiciliària, menjar a domicili, xec-servei, places de residència i teleassistència) s’incrementa en 300.000 euros, el 21%.

1 MILIÓ

Per a la compra d’autobusos elèctrics que substitueixin els de gasoil que fan el servei de transport urbà a la ciutat.

1 MILIÓ

Per setè any consecutiu s’invertirà un milió d’euros en el pla de millora de l’espai públic. Concretament es destinaran 350.000 euros a la millora de calçades, 450.000 euros a espais de vianants, 120.000 euros a parcs infantils i 80.000 euros a camins.

0,5 MILIONS

Segon pagament dels terrenys per poder construir la nova escola Valldaura. Són 561.333 euros que l’han de fer possible.

0,5 MILIONS

Per amortitzar maquinària i instal·lacions de recollida de residus que encara no estava amortitzada. És un pas necessari per disposar d’un nou contracte de neteja i recollida.

0,36 MILIONS

Per fer front a l’ampliació del pavelló del Nou Congost, que ha quedat petit i s’ha de posar al dia. Aquests diners serviran per posar a concurs el projecte que ha de fer possible l’execució de les obres de remodelació.

1,5 MILIONS

És el que augmentarà la despesa en personal, que passarà de 37.108.770 euros el 2021 a 38.674.256 euros el 2022. Es preveu el 2% d’increment dels sous que s’aprovarà a la llei de pressupostos, els costos del pla de carrera i els triennis.

1,5 MILIONS

Pels interessos de la sentència d’expropiació d’un solar de les Saleses, al barri de les Escodines, que acabarà costant prop de 15 milions d’euros.

1,3 MILIONS

Amb aquests diners s’acabarà l’avinguda dels Països Catalans de forma que posi en contacte la rotonda Prat de la Riba amb els Trullols.

1 MILIÓ

Per a la finalització de les obres del Museu del Barroc de Catalunya a l’antic col·legi Sant Ignasi. Amb l’aportació pràcticament s’haurà culminat la intervenció.

0,7 MILIONS

D’aportació a la commemoració l’any que ve dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa. Serviran per pagar els actes centrals de celebració del projecte Manresa 2022.

0,5 MILIONS

Les polítiques d’habitatge disposaran de 535.883 euros tant per a adquisició d’immobles i terrenys com per a rehabilitació.

0,5 MILIONS

Es destinaran 535.114 euros a tecnologies i sistemes d’informació. Concretament, 324.032 euros a modernització i virtualització dels llocs de treball i 211.083 per a la millora de la ciberseguretat i actualització dels equips de comunicacions.

0,28 MILIONS

Per al projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Després que l’Ajuntament anunciés la compra a la Caixa dels terrenys, cal posar en marxa la rehabilitació de l’edifici patrimonial, que és l’única nau que queda dempeus.