Sense el regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, amb covid, l’alcalde Marc Aloy va presentar ahir en solitari el pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2022 de 101 milions d’euros, el segon més elevat de la història de la ciutat i que té com a gran aposta els 3 milions d’euros del nou contracte de neteja i recollida de residus.

L’únic pressupost municipal més elevat, i per poc, va ser el del 2008, amb 101,6 milions d’euros.

L’alcalde va explicar que «hem d’anar a un canvi de model de recollida de residus i hi ha un increment de la despesa important, perquè s’hauran de comprar uns contenidors molt més sofisticats i amb control d’accés».

Aloy va afirmar que «una de les queixes que més ens arriba és que la ciutadania vol una Manresa més neta i més verda». L’any passat es va fer front a un increment notable del servei de jardineria, que ja es troba en ple funcionament, i ara s’afronta la millora dels serveis de neteja i de recollida de residus.

«Són dos serveis en un mateix contracte que estem a punt de licitar i l’increment és de 3 milions d’euros», va dir.

El nou sistema està basat en la implantació de contenidors tancats per llançar-hi la brossa, l’orgànica i els envasos, i així augmentar el reciclatge.

En la presentació, l’alcalde ha fet un esment especial a l’augment global del 12% en despesa social. Concretament, la quantitat destinada a atenció a les persones grans és de gairebé 1,7 milions, amb un increment de 300.000 euros (21%) respecte a l’any anterior, mentre que augmenten el 45% les hores del servei d’ajuda a domicili en 2 anys (de 38.000 a 55.000 hores), i es manté l’increment dels àpats a domicili que es va triplicar en pandèmia i que s’ha mantingut. També s’augmenta el contracte de menjador social, sobretot amb més servei (una nova persona que farà acompanyament social abans de l’àpat) i un reforç de les partides d’ajudes econòmiques i beques menjador.

Pel que fa a les despeses, l’augment previst, per llei, del 2% en el salari del personal de l’Ajuntament farà incrementar de 37.108.770 euros el 2021 a 38.674.256 euros el 2022.

També en aquest àmbit, enguany es preveu una menor arribada de fons per a plans i programes d’ocupació, pel fet que alguns passaran a ser gestionats pel Consell Comarcal i d’altres que s’havien rebut per fer font als efectes de la covid-19 ara deixaran de percebre’s. Tot i així, l’Ajuntament aportarà 100.000 euros més de recursos propis a plans d’ocupació i està previst que arribi més finançament de la Generalitat i la Diputació per aquest concepte les properes setmanes, que també s’incorporaran al pressupost.

L’alcalde ha remarcat el fet que en el pressupost s’ha previst 1,5 milions d’euros de recursos propis per finançar inversions. Això serà important perquè permetrà disposar de diners per dur a terme petites inversions des de principi d’any i no caldrà esperar fins a l’entorn del mes de maig, com passava.