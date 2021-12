El Grup Pessebrístic de Manresa ofereix cada any a l’Espai 7 del Casino un pessebre monumental protagonitzat per algun indret del Bages. A punt de commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa, l’obra d’enguany representa el camí que va fer el pelegrí del seu poble natal al País Basc, Azpeitia, a Manresa, el 1522, passant per Montserrat. Demà, a les 6 de la tarda, es farà la inauguració. Els seus responsables finalitzaven ahir els darrers preparatius d’una obra plena de detalls.

El pessebre monumental, que cada any atreu entre 14.000 i 16.000 visitants i per on l’any passat, tot i les restriccions d’aforament per la pandèmia, van passar 4.000 persones, el fan possible Jordi Muro, que és qui va tenir la idea de dedicar-lo a sant Ignasi; Jaume Larroya, que també el coordina; Miquel Sensada, autor de les diferents figures del sant que hi surten, que també s’han encarregat de reproduir la Seu tal com era el segle XVI basant-se en l’exposició sobre l’evolució de la basílica que va acollir el Col·legi d’Arquitectes a la Casa Lluvià. La fusteria és obra de Domènec Forn; la part elèctrica, de Salvador Mallofré, i també hi col·laboren Claudi Casasayas, Josep Vázquez i Ignasi Segon. El president del Grup Pessebrístic és Francesc Villegas, que destaca que, al costat del pessebre, que fa la forma d’un angle recte per poder anar seguint sant Ignasi, hi ha una vintena de diorames, dels quals en destaca la gran qualitat.

El recorregut, que s’acompanya amb cartells explicatius, comença a Azpeitia, amb Ignasi vestit de cavaller. Va ser durant la seva convalescència a la casa familiar de Loiola per recuperar-se d’una ferida de guerra on va començar la transformació que el va portar a peregrinar a Terra Santa. També es veu a Montserrat, on es va despendre de l’espasa; a l’ermita de la Guia, el primer indret manresà que va visitar, ja vestit de pelegrí; al Pont Vell, a la bauma on va escriure els Exercicis Espirituals i on s’acabaria edificant la Cova, que es pot veure retallada en un núvol com si el fundador de la Companyia de Jesús la imaginés; al costat del Pou de la Gallina, a la capella del Rapte i a Viladordis, el darrer lloc de Manresa on va ser quan va deixar la ciutat i on anava sovint a pregar.

Villegas recorda que ja fa 21 anys que fan aquesta exposició, que s’ha convertit en la més visitada de les que acull el Casino, tenint en compte la seva curta durada. L’horari de visita a partir de demà i fins al 9 de gener és: de dimarts a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre; els diumenges i per Sant Esteve, d’11 del matí a 2 del migdia, i de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i per Nadal i Cap d’Any, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Dilluns estarà tancada.