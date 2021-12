L’Associació de Famílies (AFA) de l’institut Manresa Sis afirma que tenia el compromís del Departament d’Educació que els donaria «una resposta definitiva» pel que fa al nou batxillerat que vol impartir el centre «abans que no s’acabi aquest mes de desembre», i que si la resposta era afirmativa, començaria «el proper setembre del 2022». A darrera hora, però, hi podria haver canvis substancials en aquesta cronologia.

Per aprovar el nou batxillerat, segons ha explicat l’AFA a aquest diari, cal aprovar un decret del Govern de Madrid que el Departament d’Educació ha d’adaptar a Catalunya. Aquest decret tot just hauria arribat a mans de la Generalitat fa un parell de setmanes. L’AFA ha mostrat la seva indignació per aquest fet i ha definit d’«escandalós» que no s’hagi acabat la feina quan tocava, fet que podria suposar endarrerir un curs el nou batxillerat. Regió7 ha demanat informació al Departament d’Educació però no ha respost.

L’AFA explica que, «després de mesos preparant una proposta curricular per a un nou batxillerat a l’institut Manresa Sis, la setmana passada el professorat del centre la va presentar al Departament d’Educació». Concreta que ara fa un any van fer l’esbós de la proposta i que, al cap d’un any de molta feina, que pot fer servei a altres centres, l’han finalitzat com es van comprometre. Per això els sembla «escandalós» que la Generalitat no hagi actuat amb la mateixa celeritat. Demana que faci un esforç per publicar el decret abans d’acabar l’any i no el febrer, perquè «si no els professors no tindran temps de refer el projecte per adequar-lo al nou decret i acabarem perdent un any».

El curs passat va finalitzar la primera promoció d’alumnes d’ESO al centre situat al barri del Xup –que aquest curs té 247 alumnes– i la proposta presentada de nou batxillerat «segueix la línia pedagògica del que s’ha anat desenvolupant durant aquests primers quatre anys a l’ESO. L’institut Manresa Sis forma part d’un grup reduït de centres de la Catalunya Central que des de fa més d’un any han anat treballant conjuntament amb el Departament d’Educació un projecte de nou batxillerat», fan saber .

Garantia d’èxit

A l’AFA «estem convençuts que el nostre institut reuneix quatre característiques que el fan un centre pilot amb un grau elevat de possibilitats d’èxit en la implementació d’un batxillerat innovador». Per una banda, «és una proposta que sorgeix de la demanda d’un nombrós grup de famílies que des fa anys ja han apostat per aquesta nova metodologia i volen la continuïtat en el batxillerat». Perquè «és un projecte presentat per un equip de professors amb experiència contrastada i amb il·lusió per fer-lo realitat, que han reiterat el seu compromís amb el projecte i la disposició a continuar-se formant professionalment per a la millora constant». I perquè tenen «el suport de l’Ajuntament (des d’un primer moment) i de l’associació de veïns del barri, que ja ha fet públic que valora molt positivament que es pugui fer batxillerat en un barri com aquest, històricament amb moltes mancances en equipaments. També és un projecte valorat positivament per l’AMPA i l’escola Muntanya del Drac, que comparteix espai amb l’institut».