La capella de la Conversió, al santuari de Loiola, al País Basc, construït al voltant de la casa torre de la família de sant Ignasi, es pot visitar online les 24 hores del dia. La capella és a la tercera planta de la casa, on també hi havia les habitacions dels fills i dels hostes.

Des del 27 de setembre passat, en el marc de l’aniversari de l’aprovació de la Companyia de Jesús, i de la commemoració dels 500 anys de la conversió de sant Ignasi, es pot fer una visita virtual i permanent de la capella de la Conversió, que emet les 24 hores del dia a través de YouTube. A l’enllaç s’hi accedeix a través de la web https://loyola.global. S’hi poden seguir les celebracions amb so, mentre que, si no n’hi ha cap, la transmissió és en silenci. A la imatge s’hi veu l’altar, amb una catifa verda amb una sanefa daurada a sota, el terra de fusta fosca i les parets blanques amb obertures, pilars i bigues de fusta.

Hi ha dos esdeveniments que han convertit Loiola en un centre de pelegrinatge. Per una banda, el naixement d’Íñigo López de Loiola, l’any 1491, i per l’altra, la seva conversió, l’any 1521. La capella anomenada de la Conversió és on va tenir lloc la transformació interior que el va portar a peregrinar a Terra Santa. De camí cap a aquesta destinació va ser quan va fer parada a Montserrat i, posteriorment, durant onze mesos, del març del 1522 al febrer del 1523, a Manresa. Aviat farà 500 anys.