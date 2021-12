Els interessos de la sentència per l’expropiació d’un solar de les Saleses li podrien costar a l’Ajuntament de Manresa fins a 3,9 milions d’euros, que s’afegirien als 11,1 del preu del terreny.

Tot i que inicialment l’Ajuntament havia dit que els interessos podien sumar 1,5 milions d’euros a la clatellada judicial més gran que ha rebut mai i que amb posterioritat s’havien xifrat en 3,6 milions (vegeu Regió7 del 17 de desembre), l’equip de govern ha informat que els amos del terreny han elevat el càlcul fins a 3,9 milions.

Segons ha detallat el govern municipal, el conveni signat entre l’Ajuntament i la propietat el 2013 marcava que cada any es pagaria una anualitat d’1,5 milions d’euros fins a cobrir el preu per l’expropiació de la finca que va determinar el jutge.

En el conveni s’especifica que, un cop pagat el preu dictat per la sentència, es calcularan els interessos. I que aquests interessos es pagaran de la mateixa manera: a raó d’1,5 milions d’euros anuals fins a liquidar-los tots.

El 2020 es va fer el darrer pagament del preu de la finca. S’iniciava aleshores la fase del càlcul d’interessos.

Com que el conveni del 2013 estipulava que els interessos es pagarien en anualitats d’1,5 milions, en el pressupost del 2021 ja es va incloure una partida d’1,5 milions per començar a afrontar aquests interessos. Aquest estiu, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va establir les pautes en relació amb els interessos. Seguint aquestes pautes, la part demandant va fer un càlcul de més de 3,6 milions d’euros. Per aquest motiu, i en previsió, el pressupost del 2022 inclou també una partida d’1,5 milions d’euros. Amb aquests, ja s’hauran pagat 3 milions. I faltarien uns 600.000 euros.

El govern municipal d’ERC i Junts explica que la part demandant, tot i haver fet inicialment un càlcul de 3,6 milions, va considerar a posteriori que havia comès un error de càlcul, i ha presentat una nova proposta d’interessos, que augmenta el preu fins als 3,9.

Per tant, i en resum, en aquest moment l’Ajuntament està en espera que el TSJC es pronunciï de manera definitiva, un cop hagi estudiat el recurs que la part demandant ha fet respecte del càlcul inicial que havia fet ella mateixa.

L’alcalde Marc Aloy afirma que «la culpa és del jutge» No hi ha responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa en la clatellada per l’expropiació, sinó una molt desafortunada sentència judicial. Aquesta és la posició de l’alcalde Marc Aloy sobre el procés d’expropiació d’un terreny d’escàs valor pel qual l’Ajuntament de Manresa pagarà en total a l’entorn de quinze milions d’euros. Segons Aloy, «òbviament», la culpa d’aquesta situació «és d’un jutge que dicta una sentència que al meu entendre és absolutament desmesurada». Ha recordat que l’Ajuntament pagarà 12 milions d’euros per 21.000 m2 de superfície i 40.000 m2 d’aprofitament a la Fàbrica Nova amb unes despeses d’urbanització ja satisfetes i «no té cap sentit que per 5.000 m2 i molt menys sostre paguem 15 milions. Està totalment fora de qualsevol lògica». Aloy insisteix que «la responsabilitat és del jutge que va dictar una sentència fora de qualsevol mesura i lògica». La sentència ve arran del desacord entre els propietaris d’un solar de 5.200 metres quadrats de les Escodines situat al carrer de les Saleses número 9 de Manresa –entre els darreres de les cases del carrer Viladordis i el passatge del Puig– i l’Ajuntament. Els amos del terreny –Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas– demanaven 26 milions per l’expropiació, l’Ajuntament oferia 363.000 euros, el jurat d’expropiació va marcar 1,2 milions i el recurs de les parts va dur a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’11,1 milions més interessos. Els amos van impugnar l’acord del jurat d’expropiació i van mantenir que la finca havia de ser valorada com a sòl urbà consolidat i, per tant, no havia de suportar cessions, despeses de preparació del sòl, despeses d’urbanització ni costos d’enderroc i d’extinció de contractes d’arrendament, i demanava un preu just de 26.421.011 euros més els interessos corresponents. L’Ajuntament mantenia que era sòl rural i plantejava la improcedència de la sol·licitud d’expropiació. L’expropiació de la finca va ser instada pels amos després que el planejament urbanístic municipal l’afectés. La sentència judicial ha estat la més desfavorable que es coneix per a l’Ajuntament.