Un veí de Manresa ha volgut destacar la feina d’una treballadora del servei de neteja que, «a més de deixar els contenidors nets i ben posats, com fan tots, hi afegeix un plus d’iniciativa. En carrers amb voreres estretes, com el meu, els deixa una mica separats perquè s’hi pugui circular amb comoditat i s’hi pugui accedir amb facilitat. La vaig agafar in fraganti i li ho vaig agrair. Es diu Carmen». I afegeix que «si al vostre carrer us els trobeu així de ben posats, esteu de sort, us ha passat la Carmen. Podeu felicitar-la si la veieu. A tots ens agrada que se’ns reconegui la feina ben feta».