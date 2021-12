Trobar un test d’antígens ràpid a qualsevol farmàcia de Manresa s’ha convertit, les darreres dues setmanes, en una mena de missió impossible.

Arran de l’arribada de la nova variant òmicron i de les trobades socials, que pels volts de Nadal, acostumen a incrementar, hi ha hagut un augment exponencial en la demanda d’aquests testos d’autodetecció. Fins al punt que moltes farmàcies es troben que ara n’han esgotat totes les existències i costa molt que n’arribin de noves.

La situació recorda, en certa manera, a l’inici de la pandèmia, quan molta gent necessitava comprar mascaretes, però trobar un establiment on en venguessin era pràcticament utòpic.

Així doncs, tant aquesta escassetat en l’oferta de testos com la tardança i desajustament en l’arribada de les comandes fa que, quan un usuari vol comprar un test, hagi d’acabar fent una mena de gimcana i anar de farmàcia en farmàcia per trobar-ne.

Així és com ho explica Núria Carrasco, responsable de la farmàcia Buxó, situada al passeig de Pere III de Manresa: «Primer es van acabar els testos individuals i després els que van en un paquet de cinc». Ara ja en tornen a tenir, però arriben amb comptagotes.

D’aquesta manera, quan en una farmàcia s’esgoten, una altra té la sort que n’hi arriben. Aleshores tota la clientela els compra on sí que en disposen, i aquesta demanda en massa fa que es tornin a acabar fins que en algun altre lloc en tornen a arribar. «És una roda que no sabem quan s’acabarà», assegura Carrasco.

Els testos no arriben

Lluís Farré, propietari de la farmàcia Lluís Farré de Manresa, es mostrava neguitós pel fet que els testos que es demanen per poder abastir tota la demanda actual no arriben. «En demanes 300 i te n’arriben menys de la meitat i tard». El problema, segons Farré, és que «no se’n fabriquen suficients. Al final és un negoci privat en què els preus per test varien en funció del lloc i del moment».

En aquesta farmàcia, malgrat tenir encara algun test per vendre, la situació era molt similar a la de Buxó i, en general, a la de la majoria d’establiments de la ciutat.

«Si els testos arriben amb comptagotes, saps que avui en tindràs, però potser demà ja se t’hauran acabat, i saber quan tornaran a arribar és incert», afirmava Farré.

Aquesta situació no és exclusiva de Manresa. Algunes farmàcies de Berga i Solsona, per exemple, també han notat aquest augment. A la farmàcia Boix de Solsona, per exemple, també es troben que les comandes de testos arriben reduïdes a més de la meitat.

A la farmàcia Maria Cosp de Berga estan acreditats per fer les proves allà mateix. Laia Casp, farmacèutica, assegura que «aquests últims dies estem fent més de 100 proves d’antígens al dia». En aquest cas, no s’han quedat sense existències «perquè vam fer una bona previsió i en vam comprar molts abans que arribés aquesta darrera onada».

Un perfil més jove

Una altra cosa que la major part dels farmacèutics consultats han coincidit és que el perfil de client que, en aquesta sisena onada, s’està interessant per la compra de les proves de detecció ràpides és més jove que fa uns mesos. Ho atribueixen al fet que, després de la represa de l’oci nocturn i de les trobades socials amb més normalitat, hi ha molts joves d’entre 20 i 30 anys que es fan la prova per trobar-se.

Trobades i por

Així doncs, els principals motius pels quals hi ha tanta demanda de testos aquestes darreres setmanes serien, segons els farmacèutics consultats, en primer lloc, poder trobar-se amb amics en un espai més segur i, per altra banda, la por de certes persones quan noten que presenten algun símptoma o que han pogut estar en contacte amb un positiu.

Casp assegurava que «qui ve a comprar els testos no ens acostuma a dir el motiu pel qual el volen fer servir». Ara bé, poden arribar a desxifrar el motiu en funció de si compren el test individual (possible cas de covid) o en paquets de cinc en cinc (possible trobada social).

La farmàcia Ros de Manresa està autoritzada per fer la prova a alumnes

Les farmàcies han de poder estar adaptades i s’han de poder acreditar per tal d’efectuar allà mateix tant testos d’antígens com proves PCR.

En el cas de la farmàcia Ros, de Manresa, no poden fer la prova a una persona corrent que la requereixi, sinó que estan autoritzats per fer-les a estudiants d’institut quan surt un cas positiu a la seva classe.

Aida Lacasta, farmacèutica d’aquest establiment, explica que, quan això passa, el protocol actual marca que els alumnes vacunats poden saltar-se el confinament si presenten un test d’antígens negatiu. Farmàcies com la Ros poden fer la prova de manera gratuïta. Es tracta d’una col·laboració entre el Departament de Salut i certes farmàcies per facilitar el procés.

Quan s’han fet el test, no cal que s’esperin a la farmàcia. Es genera un circuit pel qual ja queda activat el resultat a la seva targeta sanitària i el poden consultar al cap de 24 hores a través de La Meva Salut.

Ara caldrà veure com evoluciona aquest protocol amb la nova llei que marca que tot i estar vacunat cal fer confinament en cas de ser contacte d’un positiu.