La primera edició nadalenca de l’Artífex Market, el viver creat per l’Ajuntament de Manresa per impulsar l’artesania local, ha arrencat amb bon peu. És la sensació que deixava ahir la jornada inaugural del mercat entre les seves impulsores, Susana Cuervas i Sílvia Bayer, que en feien una valoració «molt positiva» tant per l’afluència de públic com per la satisfacció que deien que havien percebut entre la vintena de paradistes que hi participen. Es fa a la plaça del Puigmercadal, que avui tornarà a obrir portes amb més oferta de productes i activitats paral·leles entre les 10 del matí i les 8 del vespre.

«Era un risc», però sembla que haurà donat bons resultats, apuntaven ahir les organitzadores. A l’octubre es va fer un primer Market per celebrar el primer aniversari d’Artífex, «i tothom va quedar tan content que vam decidir fer-ne un altre per Nadal». Alguns paradistes no hi han pogut ser perquè ja tenien altres compromisos. A banda de les parades, avui hi haurà una matinal de jocs i tastos de vins.