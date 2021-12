La comunitat de Sant Egidi de Manresa, en col·laboració amb estudiants i escoltes, va vendre ahir cap a mig miler de joguines de segona mà en la Rejoguina, la tradicional campanya nadalenca a Sant Domènec per recollir fons contra la sida i la malnutrició, i que l’any passat no es va fer per la covid. L’entitat no va precisar la quantitat de diners obtinguts, però «estem molt satisfets» d’haver venut cap a la meitat del material recollit amb les limitacions de la pandèmia, i remarcava la sensibilització social de la campanya.