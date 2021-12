Els laboratoris Dr. Badal i Noguera de Manresa són dos dels pocs establiments de la ciutat on, de manera privada, un ciutadà corrent es pot sotmetre a una prova PCR o un test d’antígens realitzats per un professional.

L’augment de la demanda de testos d’antígens ràpids a les farmàcies no ha fet que la gent deixi d’anar als laboratoris perquè els facin les proves, sinó tot el contrari. I és que ambdós coincideixen que no donen l’abast, sobretot arran del pont de la Puríssima.

«Molta gent va marxar de viatge la primera setmana de desembre i els calia una prova negativa. A partir d’aquell moment, l’augment de sol·licituds ha anat a l’alça sense parar». Ho assegura Imma Craviotto, treballadora del laboratori Badal de Manresa.

Antoni Noguera, propietari de la farmàcia i laboratori Noguera, coincideix amb aquest diagnòstic i, a més, assegura que «el percentatge de casos positius en covid ara és superior al de fa un mes».

Tant les proves PCR com els antígens als laboratoris són de pagament i, per tant, els motius pels quals es fan van més enllà que un simple control per precaució abans d’anar a un sopar, per exemple. A més, si una persona presenta símptomes, pot fer-se la prova en un centre mèdic sense necessitat de pagar.

Així doncs, un motiu seria, per exemple, la necessitat d’un resultat negatiu per a aquelles persones no vacunades que volen accedir a establiments que requereixen passaport de vacunació per entrar-hi (com ara restaurants, residències, gimnasos i discoteques).

D’altra banda, molts països encara exigeixen un resultat negatiu de les darreres 24 o 48 hores. Aquest és un altre motiu pel qual moltes persones paguen la realització de la prova.

Noguera explica que, fins i tot, han rebut usuaris que s’han fet la prova d’autodiagnosi perquè presentaven algun símptoma, però preferien fer-se fer una PCR per tenir un resultat més específic i assegurar que no hi ha hagut contagi.

Més precisió

Els responsables dels laboratoris reivindiquen la importància que siguin els professionals qui facin els testos, perquè saben exactament com fer-los. «Agafar la mostra de nas tal com toca i, també, de boca és indispensable perquè el resultat sigui el més precís possible i amb el mínim error».

Segons els experts, els testos d’antígens ràpids que es poden comprar a les farmàcies són útils, però no són del tot fiables perquè, si no hi ha símptomes, pot donar un resultat de fals negatiu.

Al seu torn, Craviotto també detalla que la prova d’antígens, tot i estar feta per professionals, és menys específica que la PCR. «Els malalts asimptomàtics rarament surten positius amb un test d’antígens, i aquí hi ha part del problema», diu.

Un altre detall que Noguera ha detectat és que, abans que la variant òmicron arribés, rebien més sol·licituds d’antígens que de proves PCR. «Ara, en canvi, s’està igualant més». Ho atribueix sobretot a la por que aquesta nova variant sigui més perillosa per a la salut. Noguera explica que «el contagi és més fàcil tot i estar vacunat i, en aquest cas, els símptomes es poden assemblar molt als del constipat o la grip corrent: mal de cap, sensació de fatiga i molt dolor muscular».

Per tant, la gent o bé ajorna la prova creient que es tracta d’un constipat, cosa que pot acabar repercutint amb més contagis, o bé «al mínim símptoma prefereixen fer la PCR perquè és més específic i així descarten o confirmen la possibilitat de covid».