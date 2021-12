No és la primera vegada que hi ha queixes per l’estat del paviment de la Baixada de la Seu de Manresa, on alguns trams estan molt malmesos. De tant en tant s’hi fa algun pegat amb ciment, però, amb el pas del temps, es deteriora i hi torna a aparèixer el forat. Sens dubte, no és la millor manera d’arribar a la Seu.