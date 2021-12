Manresa ha estrenat al parc de la Creu Guixera, al costat del CAP les Bases, set aparells per fer salut especialment indicats per a persones de més de 60 anys. Dos són per tonificar i millorar la mobilitat de les extremitats superiors i inferiors, i en els cinc restants es fa un treball cardiovascular. Aquesta actuació ha tingut un cost total de 5.892 euros.