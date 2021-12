Falten cinc dies per Nadal. Als carrers es respira ambient nadalenc, però als comerços hi manca l’eufòria consumista d’abans de la pandèmia. Aquest cap de setmana no hi ha hagut grans aglomeracions, ni dissabte al centre de Berga, ni ahir a l’eix comercial de Manresa. Tot i això, els comerciants manresans consultats per aquest diari, en general, es mostraven fins ara satisfets i confiaven en les vendes d’última hora: «Esperem que aquesta setmana s’animin més les vendes», coincidien a destacar botiguers del carrer Guimerà de Manresa.

A finals de novembre la campanya va arrencar amb sensacions molt positives, el Black Friday va fer avançar compres i el pont de la Puríssima també va ser fort. A partir d’aquí, «les vendes han estat molt esglaonades». No s’han vist grans cues als establiments, això no obstant el degoteig de compradors satisfà els comerços, conscients que la pandèmia no els afavoreix. Per exemple, la prudència de molts compradors davant les dades que indiquen l’augment de casos positius de covid: «Hi ha gent que té por, i si pot evitar anar a comprar i entrar a botigues ho evita», explica Xavier Sabaté, copropietari de la botiga de roba Freaky.

I afegeix: «Quan es van aixecar restriccions, ara fa uns quants mesos, la gent tenia moltes ganes de sortir i ho va fer. Ara es nota la contenció econòmica». En el seu cas, aquest Nadal és, de moment, més fluix que l’any passat, però no es queixa: «En el context actual encara hem treballat més del que semblava que passaria. I esperem que aquests dies la demanda sigui més alta i es venguin jaquetes, dessuadores i complements».

No només el sector de la moda confia en la campanya de Nadal. Les joies, els complements, els perfums, la tecnologia, els estris de cuina i els electrodomèstics són també un bon reclam, i per a molts sectors suposa un percentatge important de la facturació anual. La perfumeria n’és un, i a Gotta Perfumeria les sensacions són bones: «Per a nosaltres la campanya d’enguany està sent una mica més bona que la de l’any passat, per tant estem contents», remarquen les assessores de la botiga de Manresa.

A Saladich Joies, les vendes d’aquests dies van a bon ritme. I la valoració del propietari, Joan Saladich, és bona: «No ens podem queixar. Hem venut rellotges i també joies tant d’or com de plata, i estem convençuts que els dies forts de vendes encara han d’arribar perquè la gent acostuma a anar a última hora a comprar».

Un punt de vista que comparteix Nuri Vinyas, de Farrés 39: «La campanya de Nadal és bona, amb vendes esglaonades però amb un creixement respecte als últims mesos. Les maletes han tingut molta sortida, també carteres d’home, portadocuments i bosses de dona. Encara tenim un bon estoc i esperem que aquesta setmana sigui forta».

Un altre establiment on nombrosos compradors feien cap era Bazar el Regalo. L’encarregada, Judit Torres, valora molt positivament les vendes de Nadal: «La campanya de moment ens va molt bé. Hi ha productes que han tingut molt bona sortida, com ara fregidores sense oli, aspiradores i patinets elèctrics».

Competir amb l’‘e-commerce’

A l’altra cara de la moneda, des de l’establiment Cuina i més reconeixen que les «vendes són fluixes». Creuen els dits perquè aquests dies previs a Nadal l’afluència de compradors augmenti, tanmateix admeten que «Internet ens fa molt mal». Les compres online guanyen quota de mercat. Aquesta realitat s’evidencia en l’estudi Comportament dels Consums de Nadal 2021, realitzat per la consultora Elogia, segons el qual les compres per Internet s’incrementaran més del 15% respecte al Nadal de fa dos anys. L’arribada de paquets dels principals marketplaces ja és un fet quotidià.

Crisi de matèries primeres

La campanya de Nadal arriba en plena crisi pel que fa a les matèries primeres i al transport, que ha generat una distorsió en el mercat i retards en l’arribada de comandes. Alguns sectors, com el tecnològic, n’han patit les conseqüències.

Pel que fa a les joguines, producte estrella d’aquestes dates, no hi ha hagut el desabastiment de productes que feia patir a molts clients. Així ho assegura Anna Farrés, encarregada de Joguiba. Comenta que la campanya de Nadal estava programada des de fa mesos, i que això ha permès treballar amb una previsió suficient per preveure entrebancs. Segons Farrés, «la venda de joguines es va anticipar a finals de novembre i principis de desembre, ara hem notat que ha afluixat, però abans de Reis tornaran a ser dates fortes per a nosaltres».

Algunes de les joguines estrella d’aquestes festes són la nina Bebés Llorones, els Lego i la Patrulla Canina.

Possibles noves restriccions

Davant d’un possible enduriment de les restriccions, el centre de Barcelona es va omplir ahir de gent que va aprofitar per fer les darreres compres. La majoria coincidien que hi havia més ambient que l’any passat (amb confinament comarcal en aquestes dates), però menys que els anteriors.

La presidenta de la UBIC de Manresa incideix en el valor del comerç de proximitat

Aquesta setmana hi haurà moviment comercial, compres d’última hora. I Tània Infante, presidenta de la UBIC de Manresa, fa una crida «que tothom pensi en el comerç local». Incideix en el valor del comerç de proximitat: «Tenim diversitat de botigues on trobar-hi tot allò que necessitem, amb productes de qualitat, i amb un assessorament personalitzat».

El sector comercial ha patit els efectes de la situació sanitària, i per això es vol fomentar l’hàbit de comprar als comerços locals: «Arran del tancament durant el confinament, molta gent va prendre consciència de què significa una ciutat sense comerç i hem guanyat nous consumidors, a part dels clients fidels».

Per dinamitzar el comerç a Manresa, la pista de gel de la plaça de Sant Domènec és un reclam. Estarà oberta fins al 16 de gener. Una altra activitat, que es farà del 23 de desembre al 6 de gener, serà el caçations: els infants podran buscar tions amagats en aparadors d’una cinquantena de comerços.