L’espai de La Canal, al número 7-9 de la Baixada dels Drets, ha celebrat un any de vida. Aquest dissabte hi havia previst un taller de creació de llums de Nadal amb materials reciclats i una trobada de sopes. Per al 28 desembre al matí s’ha anunciat un taller d’escriptura i il·lustració per a infants, i del 10 de gener al 28 de febrer (cada dilluns) es farà el Cicle de Lectura de La Canal sobre dones novel·listes sud-americanes.

La Canal va néixer l’any passat fruit d’un procés en el qual van coincidir diversos actors. El resultat va ser que l’Ajuntament va convidar la Taula de Treball del moviment L’Antic a crear l’espai La Canal per vehicular noves iniciatives comunitàries amb el suport del programa europeu URBACT Re-grow City per transferir pràctiques positives i basades en l’activisme i el voluntariat. Tot i que la pandèmia va aturar algunes activitats, es van plantejar intervencions socials que creessin i reforcessin els vincles entre els membres de la comunitat del Centre Històric. El resultat va ser un porta a porta als carrers més immediats de l’espai de La Canal (Sant Andreu, Baixada dels Drets i Escodines) amb mediadors dels vials i la generació d’accions comunitàries. L’última va consistir en una castanyada a la plaça de l’Hospital amb veïnat del carrer de Sant Andreu, carrer de l’Hospital i Baixada dels Drets. Des de l’octubre hi ha un grup obert setmanal de cant i guitarra els dijous, a les 6 de la tarda, obert a més instruments. Es manté el Grup de Suport Mutu, que des del maig del 2020 fa accions de suport entre la població. Altres activitats puntuals han estat un taller de reparació i personalització de roba i un de reciclatge d’aliments amb la participació de la comunitat del Centre Històric.