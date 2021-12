Des de l’any 2012, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) impulsa el programa «I tu, jugues en català?» amb tres objectius diferents: donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català entre la ciutadania i fomentar-ne l’ús a través del joc. Col·laborar amb empreses del sector perquè gradualment incorporin la llengua catalana en els seus productes. I motivar els comerciants perquè facin visible l’oferta de jocs i joguines que tenen en català.

Un dels principals elements de la campanya és el catàleg, que recull més de 1.100 jocs i joguines en català. Els usuaris poden fer les cerques per edat, per categories (jocs de taula, joguines, llibres joc, puzles) o per fabricant, a través del web www.cpnl.cat/jocs.

Per potenciar el programa se signen convenis de col·laboració amb fabricants de jocs i joguines. Aquestes empreses cedeixen exemplars dels jocs que editen en català perquè el CPNL pugui organitzar mostres i tallers i promoure el programa entre la població. Any rere any augmenta el nombre de jocs en català al mercat. Enguany ja n’hi ha més de 1.100 que inclouen el català en l’embalatge, en les instruccions o en el funcionament del joc.

Per als jugadors virtuals, la Secretaria de Política Lingüística actualitza periòdicament la VDJOC, una base de dades de videojocs en català que consta d’una cinquantena de registres organitzats per categories. La finalitat és impulsar el consum d’aquest producte, atès que només el 5,5 % dels videojocs que es consumeixen a Catalunya són en català.

D’altra banda, ja hi ha unes 435 botigues a tot Catalunya que formen part de la xarxa d’establiments adherits al programa. Aquestes botigues ajuden a difondre l’oferta de jocs en català a través del ventall de productes que tenen a l’establiment i que cada any intenten incrementar.

La demanda de jocs en català ha augmentat de manera considerable darrerament, tal com afirma Anna Farrés, gerent de les botigues de joguines Gran Joguiba i Mini Joguiba, de Manresa. Per aquest motiu, intenten disposar del màxim assortiment possible. «Aquest augment no solament el notem nosaltres, sinó que els fabricants també ho han detectat, i cada cop n’hi ha més que seleccionen una part dels seus jocs i fan la versió en català. Sempre que tenim l’ocasió de reunir-nos amb fabricants, intentem motivar-los a ampliar el catàleg de joguines en català. Com a botiga establerta a Catalunya, volem potenciar al màxim els jocs i les joguines en català, i per això formem part del programa «I tu, jugues en català?»».

Augment de la demanda

Que cada vegada hi hagi més botigues que ofereixen una variada oferta de jocs en català és el símptoma que hi ha una demanda creixent. Així ho corrobora el propietari de la botiga Màgia de tinta, de Puigcerdà, Jaume Vega: «El nostre objectiu és intentar trobar el joc adequat per a cada persona que ens visita. Hi ha molta gent que prefereix jugar en català. El joc és el mateix, però l’experiència no és la mateixa. Busquem que aquests moments per compartir amb la família o amb els amics siguin especials, i, per tant, tots els detalls sumen».

«Hi ha hagut un increment tant dels jocs en català com de la demanda. Segurament són fets que es complementen. Cada vegada hi ha més jocs en català. Per tant, la gent en troba més i de manera més habitual, i comença a demanar-ne d’altres, i això incentiva que les empreses de joguines apostin també per traduir-ne les instruccions i, fins i tot, el joc sencer. Tot i així, crec que el percentatge segueix sent força baix, com a mínim en el nostre cas».

Una eina clau

Tots dos consideren que el catàleg de jocs és clau a l’hora de cercar un joc. «Aquest buscador específic de joguines en català facilita la recerca per trobar un joc en català, i així s’eviten cerques amb resultats més genèrics que et donen els buscadors estàndards dels navegadors web», assegura Anna Farrés.

Per al propietari de Màgia de tinta, «és útil perquè facilita, en una única pàgina, poder consultar tota l’oferta disponible de jocs, tant per als consumidors finals com per a les botigues, ja que amb el volum actual d’oferta tan considerable de novetats és fàcil que algun producte d’empreses més petites passi desapercebut. I com a valor afegit et pots adreçar a les botigues on pots trobar-los, de manera que, a més d’informar, fomenta tota la tasca divulgadora i cultural que porten a terme les botigues especialitzades en els jocs de taula».

Pel que fa als jocs més venuts, Anna Farrés ens diu que «són els jocs de taula, atès que hi ha més oferta. També hi ha molta demanda de joguines infantils en català, tot i que són més difícils de trobar, ja que requereixen el xip de l’idioma i el fabricant les estandarditza molt al castellà».

En canvi, Jaume Vega comenta que «els jocs més demanats són els que fan un ús intensiu del llenguatge, com ara el Codi Secret, que canvia totalment si es juga en un idioma o en un altre, però també ens solen demanar molt els clàssics com Catan i Carcassonne. Segurament són dels que més venem en català».

Segons Vega, per tal d’augmentar la demanda de jocs en català, «s’hauria de treballar en dos fronts diferents: d’una banda, caldria augmentar l’oferta disponible de jocs en català que fabriquen les empreses i, de l’altra, paral·lelament, s’haurien de promocionar i incentivar activitats lúdiques a les fires, fer campionats, tallers i demostracions per fer arribar aquesta oferta a tot el públic interessat». Farrés remarca que «fer jornades al carrer o a les botigues, o fins i tot a les escoles, on es podria donar a conèixer aquest tipus de joc, seria beneficiós per potenciar tant l’oferta com la demanda del joc en català».