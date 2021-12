Arran de l’esclat de la covid, l’Ajuntament va fer pintar ratlles grogues al carrer Guimerà per guanyar espai de la calçada per als vianants. Un ciutadà es queixa que ara s’hagi ocupat amb jardineres. Es demana per on passen els carros de la compra, els cotxets i les cadires de rodes. «Per això calia suprimir els aparcaments?», pregunta.