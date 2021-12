El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts que Manresa 2022 sigui Any de Commemoració Nacional. Amb aquesta distinció, el projecte –que celebra els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat– adquireix rellevància en l’àmbit de país i s’assegura el suport explícit de la Generalitat en el desenvolupament dels seus actes.

L’objectiu de les commemoracions és destacar, recuperar i divulgar la memòria d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans. A petició de l’Ajuntament de Manresa, la proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.

La notícia ha estat molt ben rebuda per part de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, responsable de Manresa 2022. Ambdós han assegurat que el suport de la Generalitat mostra que el projecte està ben treballat i que té recorregut, per la ciutat i també per al país. La promoció turística dels llocs ignasians de Manresa i la projecció del Camí Ignasià són dos elements clau que es perfilen com a base de noves oportunitats per la ciutat.

Aquest novembre, es va presentar el programa, que conté més d’un centenar d’activitats. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós, que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove, en una trobada en la qual s’ha convidat el Papa Francesc. També cal subratllar les accions que enforteixen la connexió País Basc – Catalunya, inici i final del Camí Ignasià, i les actuacions culturals i musicals, amb la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre altres.

Efemèrides de personalitats de la Catalunya Central

Entre les personalitats que també seran objecte de commemoració per part de la Generalitat el pròxim any 2022 es troba el centenari del naixement de la manresana Maria Matilde Almendros i Carcasona, actriu i locutora de ràdio. La Generalitat també homenatjarà el 150è aniversari de naixement de Natividad Yarza Planas. Coneguda per ser la primera alcaldessa de Catalunya, Nativitat va passar per diferents escoles fins que el 1930 obtingué la seva plaça definitiva com a docent a Bellprat, a l'Anoia. Va destacar però per militar com a republicana i ser miliciana i feminista.