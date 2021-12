L’inici de les obres de transformació del carrer Guimerà de Manresa en illa de vianants sense bus urbà podrien començar d’aquí a un any, un cop superada tota la tramitació pendent.

Segons ha explicat l’alcalde Marc Aloy, «tornant de festes farem alguna sessió amb veïns i comerciants del carrer per parlar-ne i es va treballant en el projecte d’urbanització, que té una tramitació necessària. S’ha d’aprovar inicialment, s’ha d’exposar al públic, s’ha d’aprovar definitivament, i això ens porta, segur, a que si hi ha obres l’any que ve hagin de ser cap a finals d’any».

Sobre el fet que la intervenció al carrer Guimerà no surt al pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2022, l’alcalde ha explicat que no hi és de la mateixa forma que n’hi ha d’altres que encara no hi figuren, «perquè seran incorporades així que tinguem els projectes redactats, sapiguem quan podrem fer front a l’obra, sapiguem el cost total i com es paga».

Preguntat sobre si hi haurà obres a Guimerà el 2022 l’alcalde ha respost que «no ho sé. L’únic que sé és que nosaltres, com vam dir, vam fer el procés de participació ciutadana i no ens hem aturat. Per tant, estem treballant en un plantejament d’illa de vianants sense bus». Defensa que «el que és ben cert és que no aturem la redacció del projecte, a l’inrevés».

Ha afegit que «una part important dels ajuts europeus Next Generation també ens permetran alliberar recursos que nosaltres ja havíem gastat, perquè alguns et permetien justificar obra ja feta. És el cas dels 2,7 milions per patrimoni. Hi havia el carrer del Balç i una part del museu del barroc que ja eren finançats i els podrem recuperar».

Tots aquests diners que es podran recuperar al llarg de l’any 2022, «els podrem anar posant en nous projectes d’inversió que farem. I, si ens arriben més Next Generation que ens permeten alliberar més recursos que ja teníem finançats amb recursos propis, ens permetran també destinar-los a nous projectes».

El setembre del 2019, el regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, David Aaron López, va dir que el 2020 quedaria fet el projecte de transformació del carrer Guimerà en illa de vianants. Amb el retard en el planejament ha quedat descartat l’inici d’obres el 2021 i ara es mou entre el 2022 i el 2023.