"Per un Nadal amb caliu, comerç local". Aquest és el títol de la nova campanya a les xarxes socials impulsada per l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de promoure les compres de proximitat. La proposta busca destacar els valors del comerç local i fer pedagogia del consum conscient.

La regidora de Comerç, Indústria i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, destaca que “el comerç de proximitat de Manresa ofereix un gran ventall d’alternatives i, sobretot, un tracte proper i amable”. També recorda que “Nadal és un període essencial per als comerços, bàsics en el teixit econòmic i social de la ciutat”, motiu pel qual ha convidat tothom a conèixer i descobrir totes les possibilitats que ofereix el comerç de la ciutat. Masgrau ha afegit que la campanya dona continuïtat a les accions que es fan des de la regidoria per impulsar el comerç local, com la darrera campanya dels Bons Manresa, amb un impacte estimat de més d'un milió d'euros al teixit comercial local.

La campanya ha estat il·lustrada per Manel Fontdevila, reconegut humorista gràfic manresà, que ha posat el seu toc àcid i irònic a una vinyeta que recrea i rememora el Nada d’abans.