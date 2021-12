Ahir van començar les actuacions de reparació de trams de vials dins del nucli urbà pendents d’urbanitzar.

Els treballs, que és previst que durin 5 dies, consisteixen en l’estesa i compactació de material àrid per tal d’anivellar el paviment que conforma el vial. Amb motiu de la realització d’aquests treballs es prohibirà l’estacionament i es realitzaran talls de trànsit puntuals. Les actuacions es faran als carrers Beat Pagès, Irene Polo (Polígon Industrial Pont Nou), Creu Guixera i Guillem Catà.

Les obres aniran a càrrec de la Secció de Manteniment de la Via Pública de l’Ajuntament de Manresa durant aquesta setmana per posar fi a l’anomalia que suposa que hi hagi vials en trama urbana sense urbanitzar.