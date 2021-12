A quatre dies de Nadal, el sector de la restauració ha rebut amb indignació la decisió del Govern de restringir l'aforament a l'interior dels locals. Al Golden de Manresa tenen les neveres plenes. Rap, pop, marisc, cabrit... gènere molt car que ara no podran cuinar. "Què faig ara amb tot això? Estic emprenyat sempre rebem els mateixos i sempre ens ho diuen a última hora", es queixa el propietari, Rafael Carmona.

Tenien reservades el 100% de les taules per Nadal i, a més, alguns grups grans. "Haurem de trucar a la gent i dir-li que no vingui", lamenta. També el Xavier Garcia, del restaurant Las Vegas, haurà d'anul·lar reserves. "És un nou cop que ens emportem l'hostaleria", lamenta.

A la Cerdanya tampoc agraden les mesures

La reducció de l'aforament tampoc agrada a la Cerdanya, tal com ha explicat la presidenta de l'entitat que agrupa el col·lectiu a la comarca, Nativitat Bover. La mesura ha agafat als establiments amb les reserves ja fetes pels dies festius de Nadal per part dels clients: "I ara què els hi hem de dir, vostè pot venir i vostè no pot venir? És terrible", afirma Bover. Pel que fa a Cap d'Any, afectat a més pel toc de queda, creu que tot plegat provocarà que hi hagin trobades a l'exterior: "Nosaltres deixarem de guanyar cèntims perquè es facin festes il·legals per tot arreu". A la comarca, les noves restriccions arriben un any després del tancament total de l'activitat pel confinament perimetral.

La presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya veu com una "improvisació total" les noves mesures anunciades aquest dilluns al vespre per fer front a la nova variant òmicron. A més, assegura que aquestes s'han decidit "tard" i defensa que els restauradors no han de ser "els que sempre paguem les conseqüències". En aquest sentit, s'ha queixat que mentre aquest sector ha de patir restriccions, els transports van al 100% de la seva capacitat: "Sembla que la sanitat l'haguem de pagar els establiments turístics", ha etzibat.

Bover ha lamentat que la reducció de l'aforament arribi en una situació sanitària diferent de la de l'any passat, quan es va decretar el confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès tot just a les portes de Nadal, i després d'haver implementat el certificat covid per poder entrar als locals. Així, defensa que el sector ha seguit tots els protocols i que els clients també s'han adaptat a aquests requeriments per ara haver d'aplicar noves restriccions.

Pel que fa als dies festius de Nadal, ha comentat que moltes de les reserves corresponen a grups familiars que van habitualment a l'establiment. "Som locals petits, què direm als clients, vostè no vingui encara que tingui la reserva feta?", s'ha preguntat. Finalment, la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya ha detallat que han rebut diverses trucades de persones demanant que no li anul·lin la taula que havien demanat.