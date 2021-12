L'Hospital de Sant Andreu de Manresa ha vist com es reduïa l'afectació de l'epidèmia a les seves instal·lacions durant la darrera setmana. Malgrat el lleuger augment d'ingressos els darrers set dies no hi ha hagut cap víctima mortal mentre que la setmana anterior n'hi va haver quatre i la primera de desembre tres.

Gairebé han entrat tants nous ingressos com altes han estat donades. Segons ha informat Sant Andreu Salut, a data d’avui, dimarts 21 de desembre, hi ha 30 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Dimarts passat, dia 14 de desembre, hi havia 29 persones ingressades. La darrera setmana: 11 persones han ingressat

10 persones ha estat donades d'alta.

Cap persona ha mort. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són 61 ingressos, 24 altes i 7 defuncions.