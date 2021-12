Per tercera setmana consecutiva hi ha hagut vuit morts per coronavirus als centres assistencials de Manresa. Són 24 morts en 21 dies que eleven la xifra fins a rallar el mig miler, concretament 497, dels quals 356 a Althaia i 141 a Sant Andreu.

Aquesta setmana tots els morts s'han produït a la Fundació Althaia. La setmana anterior van ser 4 a Althaia i 4 a Sant Andreu i la primer de desembre 5 a Althaia i 3 a Sant Andreu. D'una forma o una altra el resultat és una gran afectació de l'epidèmia que segueix arrabassant vides. També han crescut els ingressats, que en aquests moments superen el centenar, concretament hi ha 104 hospitalitzats, dels quals 74 a Althaia i 30 a Sant Andreu. L'explosió de nous casos de covid va més lenta a Manresa Amb relació a la setmana anterior, Sant Andreu ha passat de 29 a 30 ingressats i Althaia de 68 a 74. Així que l'afectació es manté a l'alça amb el mateix nombre de víctimes mortals que les setmanes precedents i un increment d'ingressats, que han passat de 97 a 104 als centres assistencials de la ciutat. Tampoc és bona la xifra d'ingressats a l'UCI, que ha passat dels 12 de la setmana passada a 13 en l'actualitat. El nombre acumulat d'altes des de l'inici de la pandèmia és de 3.264.