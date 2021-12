Que això no s’ha acabat ho certifica el fet que les vuit víctimes mortals més per l’epidèmia de la darrera setmana -és la tercera seguida amb el mateix nombre- situa la xifra de morts als centres assistencials de Manresa en 497, ratllant el mig miler.

Des del mes de febrer no es veien xifres tan altes de defuncions i d’hospitalitzats a la ciutat a causa de l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 . A hores d'ara hi ha 104 ingressats, dels quals 74 a Althaia i 30 a Sant Andreu. Hi ha 13 persones a l’UCI de Sant Joan de Déu. La setmana passada hi havia 97 ingressats, 12 dels quals amb necessitat de cures intensives. Si la població no estigués vacunada en una proporció elevada la situació podria ser molt més terrorífica del que ho és ara.

Vint-i-quatre morts en vint-i-un dies. Fa tres setmanes que als centres assistencials de Manresa hi ha més d’un mort diari de mitjana, això només ha passat en els moments més durs de l’epidèmia: durant la primera onada i els mesos de desembre, gener i febrer.

Tot i que l’augment de set ingressats i d’una persona més a l’UCI amb relació a la setmana anterior no suposa una gran diferència quantitativa sí que comporta una altra setmana sense indicadors a la baixa.

L'impacte de la sisena onada

Fins ara, la progressió de la sisena onada als centres assistencials de Manresa és de 5 ingressats el 2 de novembre; 12 el 9; 22 el 16, 46 el 23, 60 el 30, 74 el 7 de desembre, 97 el 14 i 104 ahir.

Fel que fa als ingressats a l’UCI, el 23 de novembre hi havia cinc ingressats a l’UCI; el 30 de novembre hi havia vuit persones a l’UCI, el 3 de desembre ja eren nou, el 7 de desembre, deu ; el 14 ,dotze i ahir, tretze.

Aquesta setmana tots els morts s’han produït a la Fundació Althaia. La setmana anterior van ser 4 a Althaia i 4 a Sant Andreu i la primer de desembre 5 a Althaia i 3 a Sant Andreu. Amb relació a la setmana anterior, Sant Andreu ha passat de 29 a 30 ingressats i Althaia de 68 a 74.

El nombre acumulat d’altes des de l’inici de la pandèmia és de 3.264, de les quals 3.039 donades per Althaia i 225 per l’Hospital de Sant Andreu. A l’Hospital de Sant Andreu gairebé han entrat durant la darrera setmana tants nous ingressos com altes han estat donades.

Segons ha informat Sant Andreu Salut, ahir hi havia 30 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19. Dimarts passat, dia 14 de desembre, hi havia 29 persones ingressades. La darrera setmana 11 persones han ingressat, 10 persones han estat donades d’alta i cap persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són 61 ingressos, 24 altes i 7 defuncions.